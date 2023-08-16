Пластический хирург рассказал, что изуродовало лицо любовницы Путина

В социальных сетях бурно обсуждают новое появление известной россиянки Алины Кабаевой на свет. Эта спортсменка, еще и любовница, как говорят, хозяина Кремля Путина удивила видом своего лица, ведь она теперь похожа на "клона" диктатора.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

По словам пластического хирурга Дмитрия Слоссера для представителей проекта "Аргумент" он знает, что стало причиной искажения лица Кабаевой. Как утверждает эксперт, Кабаева пыталась изменить свой внешний вид "гиалуронкой".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Начнем с того, что она как все гимнастки, выглядела довольно детски. Мы не удивляемся, потому что есть такое предположение, что диктатор неравнодушен именно к детям. Но в случае Кабаевой, конечно, я думаю, что она проводила операции. Но именно операции инъекционная, она пользуется препаратом гиалуроновой кислоты", — отметил Слоссер.



По словам хирурга, Кабаева и так имела широкое лицо. Однако гимнастка хотела остановить возрастные изменения, по этой причине перебрала с уколами красоты.



"Но здесь нужно понимать. У нее широкое лицо, у нее генетика именно людей, у которых широкая кость и широкое лицо, поэтому, я думаю, наступили какие-то возрастные изменения. К сожалению, мы все не остаемся в том виде, в каком были у 13 лет. Изменяется структура кости и другие ткани. И поэтому, если на фоне всего этого добавить немного гиалуроновой кислоты, это где-то с полкилограмма, вы получите лунную красавицу", — утверждает пластический хирург.





Слоссер еще говорит, что эта известная россиянка пыталась остановить процесс старения, не совершая серьезных пластических операций. Кабаева не захотела лечь под нож хирурга, поэтому приняла решение ставить нити и продолжать колоть "уколы красоты". Любовница Путина не приняла во внимание, что эффект от таких процедур и выдал ужасающие результаты.

"Она использует малоинвазивные операции, разные ниточки, есть разные укольчики, к которым можно прибегать. Другой вопрос, что они не столь эффективны и имеют кучу негативных эффектов", — подытожил Слоссер.



Отметим, что недавно вероятная любовница российского президента, представшая перед камерами, напугала присутствующих своей новой внешностью. Она теперь очень похожа на Путина, будто над их внешностью работал один и тот же хирург.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Британия ввела санкции против еще одной любовницы Путина.





