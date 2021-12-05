Платформы поддерживают пропаганду: почему Россия подала в суд на Facebook и Google

Российский государственный регулятор связи Роскомнадзор возбудил дела против американских технологических компаний Google и Meta, с которых хочет взыскать штрафы, заявил в пятницу, 3 декабря, московский суд. Об этом сообщает Reuters.

Логотипы Meta и Google - Reuters

В октябре Роскомнадзор угрожал Google (GOOGL.O) Alphabet и Facebook (FB.O) Meta штрафами на основе процента их годового оборота за повторное неудаление содержимого, которое Москва считает незаконным. В частности, это касалось постов, пропагандирующих злоупотребление наркотиками и опасные развлечения, информацию о самодельном оружии и взрывчатке, а также публикации экстремистских или террористических организаций. Ранее в этом году регулятор попросил Facebook и другие социальные сети удалить сообщения, по его словам, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в антиправительственных протестах после ареста критика Кремля Алексея Навального.

Российское законодательство предусматривает штрафы от 5 до 10% годового оборота компаний за повторные нарушения.

Таганский районный суд Москвы заявил, что даты судебного заседания для обеих компаний, ни одна из которых не ответила немедленно на запрос о комментарии, назначена на 24 декабря.

Россия усилила давление на иностранные технологические компании, пытаясь усилить контроль над Интернетом, замедляя работу Twitter с марта и регулярно штрафуя других за нарушение содержимого.

В этом году Google заплатила более 32 миллионов рублей штрафов. Google, Twitter и Meta значительно сократили количество запрещенных Москвой постов на своих платформах.

В прошлом месяце Россия потребовала, чтобы 13 иностранных и преимущественно американских технологических компаний были официально представлены в России до конца 2021 года или столкнутся с возможными ограничениями или прямыми запретами.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия разместила свою береговую систему противоракетной обороны "Бастион" в отдаленной части цепи Курильских островов в Тихом океане вблизи Японии.

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