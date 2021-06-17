Плюс или минус: как в Кремле оценивают саммит Байден-Путин

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Вечканова Елена
Долгожданную
женевскую встречу американского и российского президентов активно обсуждают во
всем мире. В Кремле же, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия
Пескова, склонны считать, что переговоры прошли скорее удачно, нежели нет.
Информацию сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС".
Песков о результатах саммита Байден-Путин. Фото: РИА Новости
Песков говорит,
что если бы пришлось оценивать результаты, то им бы скорее присвоили знак "плюс".
Спикер Кремля утверждает, что Россия и Штаты попробовали понять, в каких
вопросах им удастся наладить взаимодействие, а в каких — все еще имеются
значительные разногласия.
Важной составляющей
прошедшей президентской встречи Дмитрий Песков называет принятие документа,
который подтверждает согласие государств насчет необходимости соблюдать
стратегическую стабильность. Наличие подобного заявления пресс-секретарь Путина
считает важным моментом не только для РФ и Штатов, но и всего мира.
В будущем, согласно
предположениям Пескова, российская сторона может вести непосредственные
консультации с Америкой, как это было ранее — до 2019 года.
Важным моментом в
Кремле также считают проведение переговоров по теме кибербезопасности обеих
государств. Это, по словам Пескова, избавит от дальнейших пустых обвинений
России в попытках нарушить киберпространство Америки и наоборот.
Подытоживая свою
речь, Песков отметил, что достаточно позитивный результат встречи Джозефа
Байдена и Владимира Путина был обеспечен качественной дипломатической
подготовкой с обеих сторон.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что именно насчет украинского государства обсуждали американский и российский президенты. Подробности — в нашем материале.
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