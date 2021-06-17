logo
Русский Українська

BTC/USD

38853.25

ETH/USD

2398.51

LTC/USD

169.44

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Плюс или минус: как в Кремле оценивают саммит Байден-Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Плюс или минус: как в Кремле оценивают саммит Байден-Путин

По словам Дмитрия Пескова, Россия изначально не имела завышенных ожиданий от Женевского саммита Байден-Путин

сегодня, 16:54
Автор:

Вечканова Елена

Долгожданную женевскую встречу американского и российского президентов активно обсуждают во всем мире. В Кремле же, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, склонны считать, что переговоры прошли скорее удачно, нежели нет. Информацию сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС".

Плюс или минус: как в Кремле оценивают саммит Байден-Путин

Песков о результатах саммита Байден-Путин. Фото: РИА Новости

Песков говорит, что если бы пришлось оценивать результаты, то им бы скорее присвоили знак "плюс". Спикер Кремля утверждает, что Россия и Штаты попробовали понять, в каких вопросах им удастся наладить взаимодействие, а в каких — все еще имеются значительные разногласия.

Важной составляющей прошедшей президентской встречи Дмитрий Песков называет принятие документа, который подтверждает согласие государств насчет необходимости соблюдать стратегическую стабильность. Наличие подобного заявления пресс-секретарь Путина считает важным моментом не только для РФ и Штатов, но и всего мира.

В будущем, согласно предположениям Пескова, российская сторона может вести непосредственные консультации с Америкой, как это было ранее — до 2019 года.

Важным моментом в Кремле также считают проведение переговоров по теме кибербезопасности обеих государств. Это, по словам Пескова, избавит от дальнейших пустых обвинений России в попытках нарушить киберпространство Америки и наоборот.

Подытоживая свою речь, Песков отметил, что достаточно позитивный результат встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина был обеспечен качественной дипломатической подготовкой с обеих сторон.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно насчет украинского государства обсуждали американский и российский президенты. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какова вероятность присоединения США к переговорам по урегулированию войны на Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/11673737
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ