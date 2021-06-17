Плюс или минус: как в Кремле оценивают саммит Байден-Путин

Долгожданную женевскую встречу американского и российского президентов активно обсуждают во всем мире. В Кремле же, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, склонны считать, что переговоры прошли скорее удачно, нежели нет. Информацию сообщает пропагандистский ресурс "ТАСС".



Песков о результатах саммита Байден-Путин. Фото: РИА Новости

Песков говорит, что если бы пришлось оценивать результаты, то им бы скорее присвоили знак "плюс". Спикер Кремля утверждает, что Россия и Штаты попробовали понять, в каких вопросах им удастся наладить взаимодействие, а в каких — все еще имеются значительные разногласия.

Важной составляющей прошедшей президентской встречи Дмитрий Песков называет принятие документа, который подтверждает согласие государств насчет необходимости соблюдать стратегическую стабильность. Наличие подобного заявления пресс-секретарь Путина считает важным моментом не только для РФ и Штатов, но и всего мира.

В будущем, согласно предположениям Пескова, российская сторона может вести непосредственные консультации с Америкой, как это было ранее — до 2019 года.

Важным моментом в Кремле также считают проведение переговоров по теме кибербезопасности обеих государств. Это, по словам Пескова, избавит от дальнейших пустых обвинений России в попытках нарушить киберпространство Америки и наоборот.

Подытоживая свою речь, Песков отметил, что достаточно позитивный результат встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина был обеспечен качественной дипломатической подготовкой с обеих сторон.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно насчет украинского государства обсуждали американский и российский президенты. Подробности — в нашем материале.

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