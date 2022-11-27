По российскому городу проехала колонна военной техники с украинскими флагами (ВИДЕО)

26 ноября в сеть попало видео, как колонна военной техники с украинскими флагами двигается по российскому городу Тверь. Как позже выяснилось, россияне снимают фильм. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал ТСН.



Настоящие украинские военные. Фото: из открытых источников

Россиянин снял на видео колонну военной техники с украинскими флагами. На опубликованном видео колонну автомобилей и бронетранспортеров сопровождают полицейские машины. Водитель, снимавший видео, удивленно отреагировал на такое действо.

"Это что у нас здесь происходит, ребята? …у меня ощущение сюрреализма", — говорит россиянин, увидев колонну военного транспорта с украинскими флагами.

Позже российские официальные лица заявили, что в городе Тверь проходят съемки фильма "Музыкант", сюжет которого касается войны в Украине. Именно для отдельных сцен российского пропагандистского фильма по просьбе режиссера было снято передвижение колонны с украинскими флагами.

Посмотреть видео из российского города Тверь по которому двигается колонна военной техники с украинскими флагами можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хитрость российских военных, сообщила о проблемах в армии Путина, связанных с запасами оружия.

Также "Комментарии" писали, что Российская Федерация перед полномасштабным вторжением в Украину планировала совершить атаку на японские острова с целью их аннексии. Между странами до сих пор формально не подписан договор о мире после второй мировой войны, а Япония считает часть российских островов оккупированной территорией своей страны.

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