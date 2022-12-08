Побег Путина: действительно ли диктатору уже готовят отходные пути

Появилась информации, что высшее руководство Российской Федерации разрабатывает план побега диктатора Владимира Путина. Неофициально проект якобы называется "Ноев ковчег", а работы стартовали осенью. Действительно ли Путину могут готовить отходные пути? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

За инъекцией информации об эвакуации Путина в страны Латинской Америки стоят приближенные к президенту РФ лица

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

"Всё, что генерируется в российском информационном поле и затем нарочито экстраполируется на украинское в условиях военного времени, обычно имеет управляемую, манипулятивную и целевую природу появления. Это однозначно касается заявлений и комментариев российских официальных лиц, а также прикормленных провластных блогеров – и в большей мере касается так называемых либеральных политологов, бывших путинских чиновников, типа оппозиционеров".

Не раз уже замечено, отмечает эксперт, что, когда Кремль желает обеспечить нужный резонанс событию или масштабирование важной для него информации, он использует для этого оппозиционных "лидеров общественного мнения". Многие из них, акцентирует Олег Постернак, являются негласными агентами и проводниками в информационных операциях гэбэшного режима по всему миру.

"Поэтому комментарий российского политолога Аббаса Галлямова в этой связи не является исключением, учитывая его прошлый бэкграунд (а ведь он занимал должности заместителя представителя Башкортостана при президенте России, спичрайтера Путина и т.д.). За инъекцией информации об эвакуации Путина в страны Латинской Америки и упоминание фамилии Ковальчука в этой связи стоят, видимо, приближенные к Путину лица, достигающие определенных целей, – считает эксперт. – Это – как проверка реакции групп элиты и выявления наиболее "слабых звеньев" во властной верхушке, готовых рискнуть лояльностью, так и искусственная прокачка мифа о "слабом президенте", который затем в прежнем образе уверенно выходит на публику и своей империалистической бравадой и властным упоением разрушает его, демонстрируя российскому обществу, что он продолжает удерживать абсолютную власть при любых обстоятельствах, несмотря как бы на все разговоры и слухи".

Для этого, уверен Олег Постернак, организовывается путинская поездка на Крымский мост, запускается информации о его вероятном визите в оккупированный Донбасс и так далее.

"Мы имеем дело с искусной машиной манипуляции массовым сознаниям, – напоминает политтехнолог. – Ведь российское общество характеризуется дремучим патерналистским авторитарным сознанием, напрочь деполитизированным и мифологизированным".

Никуда Путин уезжать не собирается

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает это сообщение обычным и не самым качественным проявлением информационно-психологической операции (ИПСО). И тут, отмечает он, вполне ясно просматривается отсыл к легенде о том, что Гитлер не погиб, а был эвакуирован в Латинскую Америку, где якобы и провел остаток жизни.

"К сожалению, мир жесток, циничен и прагматичен. Но многим хочется верить в розовых пони. Вот для них и пишут такие тексты, чтобы отвлечь от цинизма мира и подарить надежду на волшебное разрешение проблем", – считает эксперт.

Он уверен, что никуда Путин уезжать не собирается. Как и в том, что гарантами целостности РФ являются, в первую очередь, США, исходя из прагматичного интереса по контролю над ядерным оружием.

"Кстати, этот тезис наилучшим образом был продемонстрирован, когда всё, что интересовало США перед распадом СССР, был договор СНВ (о контроле над стратегическими наступательными вооружениями). И лиссабонский протокол, по которому Украина и еще две пост советские республики должны были уничтожить или передать РФ свои арсеналы, – акцентирует Михаил Чаплыга. – Кстати, чуть ранее в рамках аналогичных информационных спецопераций для "розовых пони" распространялись слухи о смерти Путина. Впоследствии они были высмеяны в США".

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