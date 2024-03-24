Почему ИГИЛ совершил теракт в России: как к этому причастен Путин

Несмотря на попытки Кремля обвинить Украину в теракте в Москве, "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Американские эксперты проанализировали теракт и назвали основные причины, по которым ИГИЛ организовал его на территории России.



Почему ИГИЛ совершил теракт в России. Фото из открытых источников

ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл". Через информационное агентство Amaq они обнародовали фотографии террористов, добавив, что нападение является еще одним этапом войны против борющихся с исламом стран.

По словам экспертов, после периода относительной тишины "Исламское государство" пытается усилить свои внешние атаки. Большинство их попыток в США и Европе было сорвано, поэтому они переоценили свои возможности, в частности, сосредоточили внимание на России.

Эксперты указывают, что ИГИЛ атаковал Россию, ведь между мусульманами и РФ существует историческая связь, а также личные счета.

"Последние два года ИГИЛ-К была сосредоточена на России, часто критикуя президента Владимира Путина. ИГИЛ-К обвиняет Кремль в том, что на его руках присутствует мусульманская кровь, имея в виду вмешательство Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию", — поясняет в The New York Times аналитик по борьбе с терроризмом Soufan Group Колин Кларк.

Другой эксперт, Майкл Кугельман из Центра Вильсона считает, что многие члены террористической организации ИГИЛ происходят из стран Центральной Азии, испытавших негативное влияние от России.

"ИДИЛ-К считает Россию соучастником действий, регулярно подавляющих мусульман", — говорит Кугельман для Reuters.

Кроме того, эксперты указывают на слабость России, в том числе из-за Путина, который начал войну в Украине. По их словам, свежим примером этого может служить 16-часовая стрельба между повстанцами в Ингушетии и силовиками ФСБ, произошедшая 3 марта 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Москве и резко критикует Путина.

Также "Комментарии" писали, что в США дали окончательный ответ, причастна ли Украина к теракту в Москве.