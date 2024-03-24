Почему ИГИЛ совершил теракт в России: как к этому причастен Путин

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Slava Kot
Несмотря на попытки Кремля обвинить Украину в теракте в Москве, "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Американские эксперты проанализировали теракт и назвали основные причины, по которым ИГИЛ организовал его на территории России.
Почему ИГИЛ совершил теракт в России. Фото из открытых источников
ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл". Через информационное агентство Amaq они обнародовали фотографии террористов, добавив, что нападение является еще одним этапом войны против борющихся с исламом стран.
По словам экспертов, после периода относительной тишины "Исламское государство" пытается усилить свои внешние атаки. Большинство их попыток в США и Европе было сорвано, поэтому они переоценили свои возможности, в частности, сосредоточили внимание на России.
Эксперты указывают, что ИГИЛ атаковал Россию, ведь между мусульманами и РФ существует историческая связь, а также личные счета.
Другой эксперт, Майкл Кугельман из Центра Вильсона считает, что многие члены террористической организации ИГИЛ происходят из стран Центральной Азии, испытавших негативное влияние от России.
Кроме того, эксперты указывают на слабость России, в том числе из-за Путина, который начал войну в Украине. По их словам, свежим примером этого может служить 16-часовая стрельба между повстанцами в Ингушетии и силовиками ФСБ, произошедшая 3 марта 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на теракт в Москве и резко критикует Путина.
Также "Комментарии" писали, что в США дали окончательный ответ, причастна ли Украина к теракту в Москве.
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