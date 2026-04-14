Чому Кремль поразку Орбана намагається видати за «нічого не змінилося»: у США відповіли

Поразка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах стала серйозним ударом по позиціях Росії в Європі, проте Кремль намагається мінімізувати значення цієї втрати. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Після 16 років при владі Орбан поступився перемогою опозиції на чолі з Петером Мадьяром, чия партія отримала понад дві третини місць у парламенті. Незважаючи на це, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вітатиме нового лідера, оскільки Угорщина залишається "недружньою країною", яка підтримує санкції проти Росії.

У Кремлі також стверджують, що відносини з ЄС уже перебувають "на найнижчому рівні", і погіршуватися далі не можуть. У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність працювати з новим урядом, але за умови, що Будапешт діятиме, виходячи з "власних національних інтересів".

Аналітики зазначають, що реакція в російському інформаційному просторі є неоднозначною: від спроб применшити значення поразки Орбана до прямих зізнань втрати ключового союзника в ЄС. Саме Будапешт раніше системно блокував рішення Євросоюзу, спрямовані на підтримку України, включаючи військову та фінансову допомогу.

Орбан протягом багатьох років виступав проти посилення тиску на Росію та фактично діяв у руслі політики Володимир Путін, який відкрито підтримав його на виборах 2026 року.

У ISW вважають, що Кремль свідомо знижує значення політичної поразки Орбана, намагаючись зберегти видимість контролю над ситуацією. Проте втрата такого союзника може послабити вплив Москви на ЄС та ускладнити її спроби просувати вигідні умови завершення війни проти України.

