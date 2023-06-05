Почему Кремль так вяло реагирует на рейды по Белгородщине – о чем говорит происходящее

Российская власть, похоже, не знает, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Почему столь пассивен Кремль? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Не получится у РФ без привлечения серьезных сил закрыть всю границу с Украиной

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким комментарием:

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"Столь пассивная реакция Кремля – объяснима. Одна из реакций Путина на многие события, которые ему неудобны или которых он не ожидал, – уход от проблем. Делать вид, что их не существует".

К тому же, продолжает эксперт, для большинства россиян заваруха в Белгородской области – что-то далекое, их лично не касающееся.

"Страна ведь огромная. Там разорваны связи между людьми. Белгородщина – маленькая точка на карте РФ. Потому общество особо не рефлексирует на эту тему. А власть не особо спешит как-то с ней разобраться, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Понятно, с какой целью делают эти рейды российские борцы с путинским режимом, имеющие, естественно, поддержку со стороны Украины. Это попытка растащить российские вооруженные силы. Чтобы командование перебросило часть их с фронта или с резервов, которые накоплены в ожидании наших наступательных операций, – в Белгородскую область, либо вообще на усиление границ. Пойти на это Кремль не может. Как не может пойти и на поводу у ура-патриотов, советующих раздать оружие местному населению. Это риск, на который путинский режим точно не пойдет".

Эксперт думает, что рейды продолжаться. И считает их достаточно креативными, проработанными операциями.

"Те же захваты в плен представителей регулярной армии и призывы к местным властям приехать их забрать – отличный ход. Демонстрирующий слабость режима. Его неспособность реагировать на новые вызовы. Отличная информационно-психологическая операция, которая, безусловно, будет расширяться географию, – считает Алексей Голобуцкий. – Не получится у РФ без привлечения серьезных сил закрыть всю границу с Украиной. РДК и ЛРС действуют как слаженные, обученные, имеющие боевой опыт диверсионные группы. Территория – огромна, границы далеко не на замке. Имея поддержку со стороны армейских частей Украины, российские вооруженные оппозиционеры имеют очень хорошие перспективы".

То, что уже началось внутри РФ рано или поздно должно было произойти

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова акцентирует, что россияне воюют против россиян.

"Это – давно не новость. Раньше они сражались за нас на нашей территории, теперь воюют в своей стране. Рано или поздно это должно было произойти. То же ожидает Беларусь, если их самопровозглашенный президент не перестанет поддерживать россию", – уверена эксперт.

По ее мнению, Кремль так вяло реагирует, потому что для него это или шок, или просто уже не кем и чем воевать, тем более на своей территории.

вообще возник вопрос, кто у них там против кого. Потому что само слово пленение намекает на военные действия террористической группировки "Вагнер" против террористической организации – российская армия. Хороший у них тамада и конкурсы интересные", – констатирует Татьяна Лупова. "Это – их проблемы. И чем у них проблем больше, тем лучше для нас. После последнего сообщения о том, что вагнеровцы "взяли в плен" офицера российской армии

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