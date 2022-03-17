Почему мощные санкции Запада до сих пор не остановили российскую агрессию: эксперты назвали причину

Ведущие страны мира ввели санкции против России за начало войны против Украины. Запад несколько месяцев предостерегал президента России Владимира Путина не начинать полномасштабное вторжение в Украину, иначе будут мощные санкции. Несмотря на это, 24 февраля Россия начала нападение, и теперь страны Запада ввели санкции. Чтобы понять, насколько они эффективны и почему, несмотря на столь мощные пакеты санкций, война до сих пор продолжается, "Комментарии" обратились к экспертам.

Санкции против России - фото из открытых источников

Политический консультант, политтехнолог, кандидат политических наук Ярослав Телешун отметил, что Россия уже испытывает влияние санкций.

"Если мы с вами говорим о санкциях, то следует понимать, что никакие санкции никогда не останавливали войну или приводили к кардинальной переоценке своей государственной политики. У нас есть примеры КНДР, Кубы или Ирана, которые находясь под давлением санкций не меняли ни своей политики, ни внутри- и внешнеполитической риторики. Санкции скорее выступают инструментом принуждения подсанкционной стороны к переговорам, чем такой "палочкой-выручалочкой", которая способна решить ту или иную проблему полностью", — отметил Ярослав Телешун.

Политолог подчеркнул, что согласно прогнозам аналитиков из Fitch и Bloomberg уже в середине апреля 2022 года РФ может ожидать дефолт. А по оценкам российских экономистов это будет откат в экономике до 1995-го года. Ярослав Телешун отмечает, что это, конечно, мощный удар по России, но он не остановит войну.

"Запас финансового, материального и человеческого ресурса в России пока есть. Даже золотовалютный резерв РФ, частично арестованный (речь идет именно о валютных резервах, составляющих примерно $400 млрд), а частично $200 млрд (в золоте) оставляют за РФ определенный "люфт" " для дальнейших действий. Правда лишь преимущественно в краткосрочной перспективе", – отмечает эксперт.

По словам политолога, санкции сейчас не могут раскрыться в полной мере – для этого необходимо время.

Политолог Дмитрий Воронков считает, что санкции сейчас, безусловно, оказывают влияние, и такими темпами они очень скоро приведут Россию к дефолту.

"Если мы даже посмотрим на их фондовые биржи, то их искусственно не открывают, потому что ценные бумаги обвалились, и в случае открытия все прекрасно понимают, что туалетная бумага будет стоить дороже, чем акции. Мы видим, как ряд российского олигархата высказался против войны, что также свидетельствует о понимании ситуации", – отметил эксперт.

Также Дмитрий Воронков подчеркнул, что Запад каждый раз ужесточает санкции, и они еще не заработали в полную силу. По мнению политолога, мы видим только разгон санкционного пакета, то есть последствия страна-агрессор еще не до конца на себе чувствует.

"Во время войны Россия теряет 20 миллиардов долларов ежедневно. Видно, что это очень болезненная тема. Путин понимает, что проиграл, но не хочет терять лицо. Он не готов выйти из войны без трофеев, ему обязательно нужны победы. Поэтому он и продолжает давить. Я бы подчеркнул, что спрыгнуть он хочет, но не знает, как это сделать так, чтобы не получить сильных потерь. Поэтому, по моему мнению, Россия и смягчает условия в переговорном процессе с Украиной", — отметил политолог.

Как сообщали ранее "Комментарии", у Путина рассказали, насколько Москва и Киев близки к подписанию любых договоренностей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!