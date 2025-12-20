Рубрики
Кравцев Сергей
В контексте последних заявлений российского диктатора Владимира Путина о "требовании голосования на выборах президента 10 млн. украинцев", а фактически требование – вбросить 10 млн голосов и назначить "своего" президента, не стало бы неожиданностью, если бы в Кремле хотели назначить уроженца Кировоградской области Дмитрия Козака. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал политолог Петр Олещук.
Выборы в Украине.
Следует отметить, что в последнее время действительно в западных медиа начали вспоминать о бывшем заместителе главы администрации президента РФ Дмитрии Козаке, который якобы, как пишет The New York Times, на второй день полномасштабного вторжения российских войск в Украину отказался подчиниться приказу российского диктатора Владимира Путина требовать от Киева.
В публикации говорится, что когда разговор накалился, Дмитрий Козак сказал президенту, что готов к аресту или расстрелу за это, сообщает газета.
