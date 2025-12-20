В контексте последних заявлений российского диктатора Владимира Путина о "требовании голосования на выборах президента 10 млн. украинцев", а фактически требование – вбросить 10 млн голосов и назначить "своего" президента, не стало бы неожиданностью, если бы в Кремле хотели назначить уроженца Кировоградской области Дмитрия Козака. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Не удивлюсь, если такая разнарядка поступила Кириенко лично от путина, и тот теперь обеспечивает "информационную подготовку" в западных СМИ, что "Казак всегда был против войны". Это вполне соответствовало бы дегенеративной кремлевской линии "украинской политики". Но подобный сценарий они вполне могут попытаться продать Трампу", – отметил политолог.

Следует отметить, что в последнее время действительно в западных медиа начали вспоминать о бывшем заместителе главы администрации президента РФ Дмитрии Козаке, который якобы, как пишет The New York Times, на второй день полномасштабного вторжения российских войск в Украину отказался подчиниться приказу российского диктатора Владимира Путина требовать от Киева.

В публикации говорится, что когда разговор накалился, Дмитрий Козак сказал президенту, что готов к аресту или расстрелу за это, сообщает газета.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин готов прекратить удары по Украине во время выборов, но есть принципиальное условие.

Также издание "Комментарии" сообщало — Министерство иностранных дел работает над созданием необходимой инфраструктуры за рубежом для проведения выборов. Об этом на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру рассказал президент Украины Владимир Зеленский.



