Путін готовий припинити удари по Україні під час виборів, але є принципова умова

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення волевиявлення в Україні припинили удари углиб території країни. Про це господар Кремля заявив під час "прямої лінії" 19 грудня.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Скажу річ, яка може прозвучати неочікувано. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування", — запевнив диктатор.

Водночас, диктатор говорить, що у нього є принципова умова українці, які проживають в РФ, теж повинні мати змогу проголосувати. При цьому не складно здогадатися, що стоїть за такою умовою Кремля. Диктатор добре розуміє, як саме можуть проголосувати такі українці.

"І, якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто їх організуватиме, щоб були організовані вибори та надано право українцям, які зараз проживають у Росії, проголосувати на території Російської Федерації", — заявив диктатор.

За словами російського диктатора, в межах контактів із Трампом Москва отримала пропозицію піти на певні поступки. Йдеться про переговори, які, як стверджує Путін, відбулися у серпні на Алясці. Він зазначив, що російська сторона загалом була готова розглядати такі компромісні кроки, однак жодних конкретних деталей щодо їхнього змісту не озвучив.