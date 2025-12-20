logo_ukra

Чому почали розкручувати тему виборів в Україні: кого Москва хоче бачити президентом

Російський диктатор Путін може розглядати плани, щоб через вибори установити контроль над Україною

20 грудня 2025, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У контексті останніх заяв російського диктатора Володимира Путіна про "вимогу голосування на виборах президента 10 млн. українців", а фактично вимогу – вкинути 10 млн голосів і призначити "свого" президента, не стало б несподіванкою, якби у Кремлі хотіли призначити уродженця Кіровоградської області Дмитра Козака главою України. Як інформує портал "Коментарі", таку думку висловив політолог Петро Олещук.

Чому почали розкручувати тему виборів в Україні: кого Москва хоче бачити президентом

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Не здивуюсь, якщо така рознарядка надійшла Кірієнку особисто від путіна і той тепер забезпечує "інформаційну подготовку" у західних ЗМІ, що "Козак завжди був проти війни". Це цілком би відповідало дегенеративній кремлівській лінії "української політики". Але подібний сценарій вони цілком можуть спробувати "продати" Трампу", – зазначив політолог.

Варто зазначити, що останнім часом справді у західних медіа почали згадувати про колишнього заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який нібито, як пише The New York Times, на другий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну відмовився підкоритися наказу російського диктатора Володимира Путіна вимагати від Києва капітуляції.

У публікації йдеться, що коли розмова розжарилася, Дмитро Козак сказав президенту, що готовий до арешту або розстрілу за це, повідомляє газета.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін готовий припинити удари по Україні під час виборів, але є принципова умова.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Міністерство закордонних справ працює над створенням необхідної інфраструктури за кордоном для проведення виборів. Про це під час брифінгу у Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру розповів президент України Володимир Зеленський.




