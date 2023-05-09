Почему парад в Москве в этом году вошел в историю

В этом году так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из самых малочисленных в истории. Его открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

"Проход военной техники на параде занял менее десяти минут. Этот парад стал одним из кратчайших в современной истории России", — отмечают журналисты.

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В частности, гусеничной техники на параде в принципе не было, кроме музейного танка Т-34 1940-х годов. Также на параде не было "Искандеров", "Буков", отсутствовали танки "Армата".

"Не было и авиации. Пешая колонна парада в основном состояла из курсантов и учеников военных вузов, а не кадровых военных", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны России впервые за последние годы не опубликовало никакой информации о составе колонн на параде, хотя ранее эти сведения размещались военным ведомством на специальной странице.

Также в этом году на параде было гораздо меньше и зрителей. В центре города зафиксированы многие сотрудники полиции и Росгвардии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



