Почему после нехороших новостей о Кадырове Путину уже не поможет Орешник

Помимо ситуации в Иране еще одну опасность для путинского режима представляет развитие событий вокруг Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что в Чечне 25 лет всё заливали армированным бетоном, намечающийся уход Рамзана в мир иной даже в спокойное время мог бы привести к существенным потрясениям: слишком уж много внутреннего напряжения накопилось в системе. Сейчас же время совсем неспокойное. Об этом рассказал политический обозреватель, блогер и журналист Иван Яковина.

Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников

"Во-первых, нет очевидного преемника, а это всегда большой фактор нестабильности и риска при транзите власти в авторитарной системе. Есть вероятность того, что назначенный преемник много кого не устроит, и у него появятся конкуренты, в том числе – авторитетные и вооруженные", – отметил эксперт.

Второй фактор, по мнению Ивана Яковины, состоит в том, что вся российская армия находится в Украине, причем в сильно потрепанном виде. В случае начала в Чечне какой-то заварухи, а уж тем более – восстания, подавлять его будет вообще некому. С очень высокой вероятностью полыхнет весь Кавказ.

Журналист продолжает, третий фактор риска – острейшая нехватка денег в бюджете РФ. Всякую нестабильность, борьбу за власть и даже вооруженные столкновения на Кавказе в прошлом пресекали не столько силой, сколько деньгами. Но их должно быть очень много. А сейчас из-за падения нефтяных доходов и общего истощения экономики денег совсем нет.

"Поэтому новости об отказе у Кадырова обеих почек неизбежно приведут к острой головной боли и приступу геморроя у валдайского пациента. И "Орешник" ему тут не поможет.

