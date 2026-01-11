logo

Главная Новости Мир Россия Кадыров в тяжелом состоянии находится в больнице: в Кремле ищут нового лидера Чечни
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадыров в тяжелом состоянии находится в больнице: в Кремле ищут нового лидера Чечни

У Рамзана Кадырова отказали почки, он находится на диализе. В Кремле уже обсуждают возможных преемников главы Чечни.

11 января 2026, 13:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова резко ухудшилось из-за отказа почек, что заставило Кремль активизировать неофициальные поиски возможного смены руководства республики. Об этом написал "Укринформ" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кадыров в тяжелом состоянии находится в больнице: в Кремле ищут нового лидера Чечни

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

По имеющейся информации из источников в украинской разведке, Кадыров находится на процедуре диализа, а врачи воздерживаются от прогнозов. Он лечится в собственной больнице в Чечне. К Кадырову съехались представители семейного клана (тейпа), в том числе из-за границы, что может свидетельствовать о серьезности ситуации. 

Как указывают источники, на этом фоне в Москве значительно оживились обсуждения потенциальных преемников Кадырова. Среди фигур, которые Кремль считает наиболее управляемыми и приемлемыми на нового лидера Чечни, называют спикера парламента Магомеда Даудова, командира спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинова, а также старшего сына Кадырова — Ахмата Кадырова.

Последний вариант выглядит как попытка сохранить наследственность власти. Недавно 20-летний Ахмат Кадыров был назначен исполняющим обязанности заместителя главы правительства Чечни с сохранением должности министра спорта, который можно расценить как подготовку к возможной передаче власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале года Кадыров впервые появился на публике после новостей о госпитализации. Лидер Чечни был с тростью в руках.

Также "Комментарии" писали, что глава Чечни Кадыров пропустил заседание Госсовета из-за резкого ухудшения состояния здоровья.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4079102-u-kadirova-vidmovili-nirki-kreml-sukae-novogo-vatazka-cecni-dzerelo-v-gur.html
