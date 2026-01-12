logo_ukra

Чому після поганих новин про Кадирова Путіна вже не допоможе Орєшнік
НОВИНИ

Чому після поганих новин про Кадирова Путіна вже не допоможе Орєшнік

Запланований відхід Рамзана в інший світ може призвести до істотних потрясінь в РФ

12 січня 2026, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крім ситуації в Ірані, ще одну небезпеку для путінського режиму становить розвиток подій навколо Рамзана Кадирова. Незважаючи на те, що в Чечні 25 років все заливали армованим бетоном, планування відходу Рамзана в інший світ навіть у спокійний час міг би призвести до суттєвих потрясінь: надто вже багато внутрішньої напруги накопичилося в системі. Зараз час зовсім неспокійний. Про це розповів політичний оглядач, блогер та журналіст Іван Яковина.

Чому після поганих новин про Кадирова Путіна вже не допоможе Орєшнік

Путін та Кадиров. Фото: із відкритих джерел

"По-перше, немає очевидного наступника, а це завжди є великим фактором нестабільності та ризику при транзиті влади в авторитарній системі. Є ймовірність того, що призначений наступник багато кого не влаштує, і у нього з'являться конкуренти, зокрема – авторитетні та озброєні", – зазначив експерт.

Другий фактор, на думку Івана Яковини, полягає в тому, що вся російська армія знаходиться в Україні, причому в сильно пошарпаному вигляді. У разі початку в Чечні якоїсь заварухи, а тим більше – повстання, придушувати його взагалі не буде кому. З дуже високою ймовірністю спалахне весь Кавказ.

Журналіст продовжує, третій фактор ризику – найгостріший брак грошей у бюджеті РФ. Будь-яку нестабільність, боротьбу за владу і навіть збройні зіткнення на Кавказі в минулому припиняли не так силою, як грошима. Але їх має бути дуже багато. А зараз через падіння нафтових доходів та загального виснаження економіки грошей зовсім немає.

"Тому новини про відмову у Кадирова обох нирок неминуче призведуть до гострого головного болю та нападу геморою у валдайського пацієнта. І "Орєшнік" йому тут не допоможе.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кадиров у тяжкому стані перебуває у лікарні: у Кремлі шукають нового лідера Чечні.




