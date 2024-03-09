Почему появилась информация о вероятности терактов в Москве: что может произойти

Западные страны, а также их союзники типа Южной Кореи заявили о вероятности терактов в Москве в ближайшее время. С чем это может связано? Почему именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Москва. Фото: из открытых источников

Вскоре Путину не нужно будет делать вид, что ему интересны чьи-то права

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поделился таким мнением:

"Связываю эти предупреждения не с терактами в классическом смысле. Речь идет о желании спасти своих граждан от политики Путина, копирующей методы Ким Чен Ина. Никто не хочет повторить ситуацию с американским студентом Отто Уормбиром, которого фактически замучили в Северной Корее".

В скором времени, отмечает эксперт, в России состоятся так называемые выборы с заранее определенным результатом.

"После них возможно снятие демократического фасада с дворца кремлевской тирании, – предупреждает Петр Охотин. – Путину просто не нужно будет делать вид, что ему интересны чьи-то права. А виноватых искать станут".

В социальных проблемах, экономических виновными будут называть иностранцев и их "лазутчиков", подчеркивает эксперт. Такое уже было в России, акцентирует он. И снова будет.

Нельзя исключать теракты в Москве

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков обращает внимание на серьезный дефицит информации на тему гипотетических терактов в столице РФ.

"Но я бы не исключал, что теракты в Москве возможны. К примеру, со стороны некой подпольной оппозиционной структуры. Радикальной. Направленной против путинского режима", – поясняет эксперт.

По его мнению, это может быть группа, объединенная рядом идей. И преследующая целью не только завладение властью, но и – прекращение войны против Украины. С учетом того, что РФ всё больше уходить в изоляцию, а Путин явно намерен воевать, пока будет оставаться у власти.

"Возможно, теракты будут направлены против военных объектов, госучреждений, – размышляет Дмитрий Воронков. – Если же под удар попадут гражданские объекты, это скорее будет указывать на то, что ноги тут растут из Кремля. Что это именно путинский режим в очередной раз устроил теракты с целью запугать россиян и перевести стрелки на Украину и Запад".

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