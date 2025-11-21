Почему Путин блефует: что действительно происходит с бюджетом РФ на фоне разговоров о переговорах

В России, как и в большинстве бывших республик СССР, бюджет умирает с завершением бюджетного года (31.12.25). Однако есть все признаки того, что российский бюджет встретится с Господом ранее запланированного. Такое мнение выразил экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что за октябрь дефицит бюджета РФ прибавил еще 0,4 трлн рублей и достиг 4,2 трлн рублей. Казалось бы, что негативные прогнозы не оправдались и Россия свершит год с плановым дефицитом, пересмотренным в очередной раз в сентябре, в размере 5,7 трлн рублей, но неожиданно засуетился российский Минфин. Сначала он увеличил предельный объем заимствований на последний квартал года с 1,5 до 3,8 трлн рублей, а затем только за 12.11.25 разместил сразу почти на 1,9 трлн рублей правительственных бондов. Все бонды были с плавающей доходностью и напоминали по условиям те ОФЗ, которыми закрывали конец 2024 уже в авральном режиме.

"Не прошло и суток, как Минфин РФ вылез с анонсом размещения ОФЗ в юанях, но только на Мосбирже. В переводе с финансового на украинский: в рублях правительства уже никто давать не хотел, в "плохих долларах и евро" пути брать взаймы правительству запретил, а вот в юанях – именно то", – отметил Виталий Шапран.

Он отмечает, что Минфин действовал осторожно: чтобы не испугать рынок, он даже не анонсировал объемы заимствований в юанях, отметив, что аукцион состоится только 02.12.25. По факту, у Минфина РФ снова не хватает ликвидности, чтобы закрыть бюджет 2025 года, но на этот раз слово "не хватает" будет иметь другое значение: не 2-4 трлн рублей, а 4-8 трлн рублей.

"Все эти танцы по ОФЗ и ОФЗ в юанях показывают, что госбанки уже не готовы давать минфину средства, чтобы выполнить бюджет 2025 года. Описанное указывает на то, что в декабре-январе кризис неплатежей в России будет углублен, и уже более серьезно коснется сегмента государственного оборонного заказа", – резюмировал экономист.

