Чому Путін блефує: що насправді відбувається з бюджетом РФ на фоні розмов про переговори
НОВИНИ

Чому Путін блефує: що насправді відбувається з бюджетом РФ на фоні розмов про переговори

Держбанки рф вже не готові давати мінфіну кошти, щоб виконати бюджет 2025 року

21 листопада 2025, 15:35
Автор:
Кравцев Сергей

В рф, як і в більшості колишніх республік СРСР, бюджет помирає з завершенням бюджетного року (31.12.25). Втім, є всі ознаки того, що російський бюджет зустрінеться з Господом раніше запланованого. Таку думку висловив економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Чому Путін блефує: що насправді відбувається з бюджетом РФ на фоні розмов про переговори

Бюджет РФ. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, що за жовтень дефіцит бюджету РФ додав ще 0,4 трлн рублів і досяг 4,2 трлн рублів. Здавалось би, що негативні прогнози не виправдались і рф звершить рік з плановим дефіцитом, переглянутим вчергове в вересні, в розмірі 5,7 трлн рублів, але зненацька заметушився російський Мінфін. Спочатку він збільшив граничний обсяг запозичень на останній квартал року з 1,5 до 3,8 трлн рублів, а потім тільки за 12.11.25 розмістив відразу майже на 1,9 трлн рублів урядових бондів. Всі бонди були з плаваючою дохідністю і нагадували за умовами ті ОФЗ, якими закривали кінець 2024 року вже в авральному режимі.

"Не пройшло і доби, як Мінфін рф виліз з анонсом розміщення ОФЗ у юанях, але тільки на Мосбіржі. В перекладі з фінансової на українську: в рублях уряду вже ніхто давати не хотів, в "поганих доларах та євро" путін брати в борг уряду заборонив, а от в юанях – саме те", – зазначив Віталій Шапран.

Він зауважує, Мінфін діяв обережно: щоб не налякати ринок він навіть не анонсував обсяги запозичень у юанях, зазначивши, що аукціон відбудеться тільки 02.12.25. По факту, у Мінфіну рф знову не вистачає ліквідності щоб закрити бюджет 2025 року, але цього разу слово "не вистачає" матиме інше значення: не 2-4 трлн рублів, а 4-8 трлн рублів.

"Всі ці танці з ОФЗ та ОФЗ у юанях показують, що держбанки вже не готові давати мінфіну кошти, щоб виконати бюджет 2025 року. Описане вказує на те, що в грудні-січні криза неплатежів в рф буде поглиблена, і вже більш серйозно торкнеться сегменту державного оборонного замовлення", – резюмував економіст.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль прокоментував згоду України вести переговори щодо мирного плану Трампа.




