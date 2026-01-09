Почему Путин побоялся бить Орешником по Киеву: какой сигнал передал Трампу

Москва официально заявила, что удар "Орешником" по Львовщине – это ответ за удар по Валдаю, но есть ряд нюансов, о которых подробно рассказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что первый нюанс состоит в том, что это точно довольно слабый ответ. Россияне, похоже, демонстрируют Трампу: мы готовы избивать Орешником, но по Киеву, по центрам принятия решений пока не ударим. Это типа жест доброй воли. Но свой вымышленный козырь с атакой на Путина россияне профукали просто бездарно.

"Главная стратегия россиян – блекауты. И эта стратегия остается неизменной. Путин верит, что этой зимой может исключить Украину и фронт посыплется. Это его идея-фикс", – отметил Денисенко.

Он добавляет, что вчера россиянам передали наработанные документы по переговорам. Теперь у России есть максимум пара недель на то, чтобы придумать новую чушь, почему Украина срывает переговоры. При этом политолог заметил, что он остается при мнении, что стратегией россиян остается затягивание времени. И сейчас они судорожно ищут идеи потянуть время. Правда, сейчас Трамп будет ускорять процессы.

"У Путина люфт к маневрам несколько сузился. Хотя он все еще выходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, Трамп ничего ему не сделает. Главный вопрос, насколько активно сейчас США начнут сражаться с теневым флотом. Это и будет ответом на вопрос, когда Путин уйдет на переговоры", – отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ заявили, что, как ответ на вымышленную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом.



