Чому Путін побоявся бити Орєшніком по Києву: який сигнал передав Трампу

Кравцев Сергей
Москва офіційно заявила, що удар "Орєшніком" по Львівщині – це відповідь за удар по Валдай, але є низка нюансів про які детально розповів політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, перший нюанс полягає у тому, що це точно доволі слабка відповідь. Росіяни, схоже, демонструють Трампу: ми готові бити Орєшніком, але по Києву, по центрам прийняття рішень, поки не вдаримо. Це типу жест доброї волі. Але свій вигаданий козир з атакою на Путіна росіяни профукали просто бездарно.
Він додає, вчора росіянам передали напрацьовані документи по переговорам. Тепер в Росії є максимум пара тижнів на те, щоб вигадати нову нісенітницю, чому Україна зриває переговори. При цьому політолог зауважив, що він залишається при думці, що стратегією росіян залишається затягування часу. І зараз вони судорожно шукають ідеї, щоб потягнути час. Правда, зараз Трамп прискорюватиме процеси.
