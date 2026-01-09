Чому Путін побоявся бити Орєшніком по Києву: який сигнал передав Трампу

Москва офіційно заявила, що удар "Орєшніком" по Львівщині – це відповідь за удар по Валдай, але є низка нюансів про які детально розповів політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, перший нюанс полягає у тому, що це точно доволі слабка відповідь. Росіяни, схоже, демонструють Трампу: ми готові бити Орєшніком, але по Києву, по центрам прийняття рішень, поки не вдаримо. Це типу жест доброї волі. Але свій вигаданий козир з атакою на Путіна росіяни профукали просто бездарно.

"Головна стратегія росіян – блекаути. І ця стратегія залишається незмінною. Путін вірить, що цієї зими може виключити Україну і фронт посиплеться. Це його ідея-фікс", – зазначив Денисенко.

Він додає, вчора росіянам передали напрацьовані документи по переговорам. Тепер в Росії є максимум пара тижнів на те, щоб вигадати нову нісенітницю, чому Україна зриває переговори. При цьому політолог зауважив, що він залишається при думці, що стратегією росіян залишається затягування часу. І зараз вони судорожно шукають ідеї, щоб потягнути час. Правда, зараз Трамп прискорюватиме процеси.

"У Путіна люфт до маневрів дещо звузився. Хоча він все ще виходить з парадигми, що навіть, якщо він продовжить тягнути час, Трамп нічого йому не зробить. Головне питання, наскільки активно зараз США почнуть боротися з тіньовим флотом. Це і буде відповіддю на питання, коли Путін піде на переговори", – зазначив експерт.

