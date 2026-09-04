Почему Путин спешит: где Москва уже запустила «выборы» раньше времени

Россия начала досрочное голосование на выборах в Государственную думу на оккупированных территориях Украины. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), российские оккупационные администрации одновременно предпринимают меры, которые позволяют контролировать процесс и влиять на его результаты.

Выборы в оккупации. Фото: из открытых источников

В оккупированной Луганской области досрочное голосование стартовало 29 августа и, согласно заявлению местной избирательной комиссии, должно продолжаться до 15 сентября. В оккупированной части Донецкой области российские военные получили возможность голосовать с 30 августа по 17 сентября, тогда как для гражданского населения голосование должно начаться 8 сентября.

Оккупационная избирательная комиссия Луганской области заявила, что волонтеры уже проинформировали о предстоящих выборах более 100 тысяч жителей и помогли им подготовиться к голосованию.

Однако Украина рассматривает этот процесс не как обычные выборы, а как часть политики интеграции захваченных территорий в российскую систему. Служба внешней разведки Украины предупредила, что Москва готовит проведение выборов для усиления социального контроля над населением.

Кроме того, по оценке украинской разведки, Кремль стремится с помощью голосования обосновать перераспределение бюджетных средств и создать видимость поддержки российской власти среди жителей оккупированных территорий.

ISW отмечает, что подобная практика соответствует более широкой российской стратегии: через административные процедуры и демонстрацию "политической активности" Москва пытается придать оккупации признаки легитимности.

Таким образом, избирательная кампания становится для Кремля еще одним механизмом давления на население захваченных территорий и одновременно способом представить международной аудитории картину якобы добровольного участия местных жителей в политической жизни России.

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