Чому Путін поспішає: де Москва вже запустила «вибори» завчасно

Росія розпочала дострокове голосування на виборах до Державної думи на окупованих територіях України. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), російські окупаційні адміністрації одночасно вживають заходів, які дозволяють контролювати процес та впливати на його результати.

Вибори в окупації. Фото: з відкритих джерел

В окупованій Луганській області дострокове голосування розпочалося 29 серпня і, згідно з заявою місцевої виборчої комісії, має тривати до 15 вересня. В окупованій частині Донецької області російські військові отримали можливість голосувати з 30 серпня до 17 вересня, тоді як для громадянського населення голосування має розпочатися 8 вересня.

Окупаційна виборча комісія Луганської області заявила, що волонтери вже проінформували про майбутні вибори понад 100 тисяч мешканців та допомогли їм підготуватися до голосування.

Однак Україна розглядає цей процес не як звичайні вибори, а як частину політики інтеграції захоплених територій у російську систему. Служба зовнішньої розвідки попередила, що Москва готує проведення виборів для посилення соціального контролю над населенням.

Крім того, за оцінкою української розвідки, Кремль прагне за допомогою голосування обґрунтувати перерозподіл бюджетних коштів та створити видимість підтримки російської влади серед мешканців окупованих територій.

ISW зазначає, що подібна практика відповідає ширшій російській стратегії: через адміністративні процедури та демонстрацію "політичної активності" Москва намагається надати окупації ознак легітимності.

Таким чином, виборча кампанія стає для Кремля ще одним механізмом тиску на населення захоплених територій та водночас способом представити міжнародній аудиторії картину нібито добровільної участі місцевих жителів у політичному житті Росії.

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