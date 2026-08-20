Почему Путин внезапно начал признавать проблемы с экономикой РФ: что происходит

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Кравцев Сергей
Слишком наивный тот, кто считает Путина дураком. Он же понимает, что нельзя отрицать очевидные вещи. Если есть какие-то негативные явления, их можно озвучить и дальше перекинуть ответственность за ликвидацию этих последствий, например, на своих подчинённых. Например, на премьер-министра либо министра. Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Тарас Загородний отмечает, этим то и объясняется поведение Путина и его шаги. И поэтому, если есть какая-то проблема, Путин так вот реагирует.
Тарас Загородний говорит, что это все тянет за собой и банковский кризис, и много ещё другого.
Эксперт считает, что Украине достаточно перебить всю нефтеперерабатывающую промышленность, чтобы вообще не было работающих НПЗ, для того, чтобы страна просто стала. Потому что без топлива ты и продукты не подвезёшь, и локомотивы не запустишь, и много чего другого.
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