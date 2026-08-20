Чому Путін раптово почав визнавати проблеми з економікою РФ: що відбувається

Надто наївний той, хто вважає Путіна дурнем. Він розуміє, що не можна заперечувати очевидні речі. Якщо є якісь негативні явища, їх можна озвучити й надалі перекинути відповідальність за ліквідацію цих наслідків, наприклад, на своїх підлеглих. Наприклад, на прем'єр-міністра чи міністра. Про це розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Тобто таким чином Путін досягає двох цілей. Перша – це те, що він показує про те, що цар бачить, що є проблеми в економіці. А друге, що він отримує, це те, що показує своєму народу, яким дбайливим царем він є", – зазначив експерт.

Тарас Загородній зазначає, що цим і пояснюється поведінка Путіна та його кроки. І тому, якщо є якась проблема, Путін отак реагує.

"Наскільки серйозні наслідки для Росії від того, що Україна знищує нафтопереробну промисловість, відрізає Росію від Чорного моря, провокується криза в сільському господарстві, то це, звичайно, серйозно", — зазначив експерт.

Тарас Загородній каже, що це все тягне за собою і банківську кризу, і багато іншого.

Експерт вважає, що Україні достатньо перебити всю нафтопереробну промисловість, щоби взагалі не було працюючих НПЗ, для того, щоб країна просто стала. Тому що без палива ти і продукти не підвезеш, і локомотиви не запустиш, і багато чого іншого.

"Отже, грошей не буде, як і ресурсів для того, щоб армія була боєздатною. Відповідно, достатньо лише одному аспекту кризи реалізуватися, тоді Україна здатна зробити гучну заявку на перемогу", – підсумував Тарас Загородній.

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