Чому Путін раптово почав визнавати проблеми з економікою РФ: що відбувається

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Надто наївний той, хто вважає Путіна дурнем. Він розуміє, що не можна заперечувати очевидні речі. Якщо є якісь негативні явища, їх можна озвучити й надалі перекинути відповідальність за ліквідацію цих наслідків, наприклад, на своїх підлеглих. Наприклад, на прем'єр-міністра чи міністра. Про це розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Тарас Загородній зазначає, що цим і пояснюється поведінка Путіна та його кроки. І тому, якщо є якась проблема, Путін отак реагує.
Тарас Загородній каже, що це все тягне за собою і банківську кризу, і багато іншого.
Експерт вважає, що Україні достатньо перебити всю нафтопереробну промисловість, щоби взагалі не було працюючих НПЗ, для того, щоб країна просто стала. Тому що без палива ти і продукти не підвезеш, і локомотиви не запустиш, і багато чого іншого.
Читайте також на порталі "Коментарі" — нафта під вогнем: країни Перської затоки знайшли вихід, як обійтися без Ормузу для постачання нафти.