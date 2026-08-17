Почему Путин впервые за 27 лет поехал на Курилы: Портников объяснил замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин своим визитом на Курильские острова стремится продемонстрировать не столько готовность к конфликту с Японией, сколько лояльность Китаю. Такую оценку сделал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Путин хочет выслужиться перед Китаем – Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" обратил внимание на символичность поездки главы Кремля. За 27 лет пребывания у власти Путин ни разу не посещал Курилы, хотя бывал на Сахалине и Камчатке. По мнению Портникова, нынешний визит Путина следует рассматривать прежде всего из-за обострения отношений между Китаем и Японией. Пекин в последнее время усилил критику Токио из-за заявлений японской премьер-министра Такаичи относительно потенциальной угрозы безопасности Японии в случае китайского контроля над Тайванем.

"И вот теперь он поехал. Это говорит о том, что вектор российской внешней политики окончательно сместился в сторону Пекина", – заявил журналист.

Портников предположил, что Москва использует противостояние вокруг Японии для демонстрации Си Цзиньпина готовности действовать в интересах Китая. При этом, по оценке Портникова, у России нет очевидной необходимости дополнительно обострять отношения с Токио.

"Путину буквально нечем пугать японцев. Но ему и не нужно пугать японцев. Ему нужно выслужиться перед китайцами. Путин превратился в марионетку китайской внешнеполитической точки зрения", – считает Портников.

По его мнению, такая политика свидетельствует о растущей зависимости Кремля от Пекина и окончательном уходе России от европейского внешнеполитического вектора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония жестко отреагировала на первый визит Путина на Курильские острова.

Также "Комментарии" писали, что Виталий Портников раскрыл подлинное отношение россиян к украинцам.