Чому Путін уперше за 27 років поїхав на Курили: Портников пояснив задум Кремля

Російський диктатор Володимир Путін своїм візитом на Курильські острови прагне продемонструвати не стільки готовність до конфлікту з Японією, скільки лояльність до Китаю. Таку оцінку зробив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Путін хоче вислужитися перед Китаєм - Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" звернув увагу на символічність поїздки очільника Кремля. За 27 років перебування при владі Путін жодного разу не відвідував Курили, хоча бував на Сахаліні та Камчатці. На думку Портникова, нинішній візит Путіна варто розглядати передусім через загострення відносин між Китаєм і Японією. Пекін останнім часом посилив критику Токіо через заяви японської прем'єр-міністерки Такаїчі щодо потенційної загрози для безпеки Японії у разі китайського контролю над Тайванем.

"І от тепер він поїхав. Це говорить про те, що вектор російської зовнішньої політики остаточно змістився в бік Пекіну", — заявив журналіст.

Портников припустив, що Москва використовує протистояння навколо Японії для демонстрації Сі Цзіньпіну готовності діяти в інтересах Китаю. При цьому, за оцінкою Портникова, Росія не має очевидної потреби додатково загострювати відносини з Токіо.

"Путіну буквально нема чим лякати японців. Але йому і не потрібно лякати японців. Йому потрібно вислужитися перед китайцями. Путін перетворився на маріонетку китайської зовнішньополітичної точки зору", — вважає Портников.

На його думку, така політика свідчить про дедалі більшу залежність Кремля від Пекіна та остаточний відхід Росії від європейського зовнішньополітичного вектора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Японія жорстко відреагувала на перший візит Путіна на Курильські острови.

Також "Коментарі" писали, що Віталій Портников розкрив справжнє ставлення росіян до українців.