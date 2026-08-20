Почему Путин все же признал удар по экономике РФ: в США раскрыли детали

Российский диктатор Владимир Путин пытается преподнести ухудшение экономической ситуации в РФ как "скромный, но положительный" рост. В то же время, он уже вынужден публично признавать последствия более четырех лет войны и украинских дальнобойных ударов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что Путин заявил, что рост российского ВВП сейчас составляет около 1%. Он признал, что на экономику влияют "внешнее давление" и "террористические атаки" — так Кремль называет украинскую кампанию ударов по объектам в глубине России.

По оценке аналитиков, украинские атаки все труднее скрыть от населения. Путин фактически признал, что после ударов по объектам Wildberries в конце июля и в августе часть складской и логистической инфраструктуры нуждается в восстановлении. При этом он уверял, что торговая система страны, якобы, продолжает работать эффективно.

В ISW отмечают, что Кремль пытается продемонстрировать россиянам контроль над ситуацией в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Путин стремится показать власть якобы понимающей проблемы населения, хотя в то же время готовит общество к новым жертвам ради продолжения войны.

Россияне уже ощущают ее последствия из-за инфляции, удорожания товаров, дефицита бензина и нехватки рабочей силы.

В отличие от ситуации на фронте, где Кремль годами выстраивает альтернативную картину из-за цензуры, экономическую реальность скрыть гораздо сложнее. Последствия украинских ударов видят россияне и бизнес.

Именно поэтому Путину все труднее убеждать общество, что у затяжной войны нет цены для самой России.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кремль больше не может скрывать проблему: что заявил Путин об ударах Украины по РФ.



