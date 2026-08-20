Чому Путін все ж визнав удар по економіці РФ: в США розкрили деталі

Російський диктатор Володимир Путін намагається подати погіршення економічної ситуації в РФ як "скромне, але позитивне" зростання. Водночас він уже змушений публічно визнавати наслідки понад чотирьох років війни та українських далекобійних ударів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, Путін заявив, що зростання російського ВВП наразі становить близько 1%. Він визнав, що на економіку впливають "зовнішній тиск" і "терористичні атаки" — так Кремль називає українську кампанію ударів по об'єктах у глибині Росії.

За оцінкою аналітиків, українські атаки дедалі важче приховати від населення. Путін фактично визнав, що після ударів по об'єктах Wildberries наприкінці липня та в серпні частина складської й логістичної інфраструктури потребує відновлення. При цьому він запевняв, що торговельна система країни нібито продовжує працювати ефективно.

В ISW зазначають, що Кремль намагається продемонструвати росіянам контроль над ситуацією напередодні вересневих виборів до Держдуми. Путін прагне показати владу такою, що нібито розуміє проблеми населення, хоча водночас готує суспільство до нових жертв заради продовження війни.

Росіяни вже відчувають її наслідки через інфляцію, подорожчання товарів, дефіцит бензину та нестачу робочої сили.

На відміну від ситуації на фронті, де Кремль роками вибудовує альтернативну картину через цензуру, економічну реальність приховати значно складніше. Наслідки українських ударів бачать самі росіяни та бізнес.

Саме тому Путіну дедалі важче переконувати суспільство, що затяжна війна не має ціни для самої Росії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль більше не може приховувати проблему: що заявив Путін про удари України по РФ.



