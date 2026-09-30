Почему Путин взялся шантажировать Европу: какую ловушку он готовит

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Кравцев Сергей
Пока в Белом доме Дональд Трамп Путин не так остро критикует США. Теперь для Кремля главный враг РФ Европа. Почему Путин взялся шантажировать Европу? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, в течение последних месяцев в Европе неоднократно фиксировались пролеты "неизвестных" дронов. Также растет число диверсий на железной дороге и кибератак. Россия усиливает давление на Европу, но жесткого ответа не получает.
По его словам, буквально недавно российский реактивный дрон упал недалеко от пункта пропуска Ягодин, расположенного у границы с Польшей. Там также объявили воздушную тревогу и даже подняли авиацию.
Как подчеркнул Жмайло, нарушение воздушного пространства стран Европы является частью спланированной стратегии Кремля по запугиванию Запада. Кремль постоянно прощупывает реакцию стран НАТО на такие инциденты.
В то же время, по данным СМИ, Кремль готовит и другие провокации, в частности кибератаки, повреждение кабелей и возможные атаки дронами с кораблей в Средиземном море по Испании, Италии и Франции.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакичук заявил в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против Европы, примером такой войны стала аннексия Крыма.
По мнению эксперта, российский диктатор ведет гибридную войну против Европы.
Эксперт подчеркнул, что крымский случай был примером именно такой гибридной войны.
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