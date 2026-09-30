Почему Путин взялся шантажировать Европу: какую ловушку он готовит

Пока в Белом доме Дональд Трамп Путин не так остро критикует США. Теперь для Кремля главный враг РФ Европа. Почему Путин взялся шантажировать Европу? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин хочет запугать Запад

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, в течение последних месяцев в Европе неоднократно фиксировались пролеты "неизвестных" дронов. Также растет число диверсий на железной дороге и кибератак. Россия усиливает давление на Европу, но жесткого ответа не получает.

По его словам, буквально недавно российский реактивный дрон упал недалеко от пункта пропуска Ягодин, расположенного у границы с Польшей. Там также объявили воздушную тревогу и даже подняли авиацию.

Как подчеркнул Жмайло, нарушение воздушного пространства стран Европы является частью спланированной стратегии Кремля по запугиванию Запада. Кремль постоянно прощупывает реакцию стран НАТО на такие инциденты.

В то же время, по данным СМИ, Кремль готовит и другие провокации, в частности кибератаки, повреждение кабелей и возможные атаки дронами с кораблей в Средиземном море по Испании, Италии и Франции.

"Все эти действия в настоящее время несут один посыл, которого хочет добиться Москва. Откажитесь от поддержки Украины. Перестаньте вкладывать сюда деньги и отправлять военную помощь", – акцентировал Дмитрий Жмайло.

Кремль уже ведет гибридную войну против Европы

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакичук заявил в эфире Radio NV, что российский диктатор Владимир Путин ведет гибридную войну против Европы, примером такой войны стала аннексия Крыма.

"Было заявление Путина, что России нечего делить с Европой, всё разделили по итогам Второй мировой войны. А я напомню: по итогам Второй мировой войны зона влияния и контроля Советского Союза простиралась до Восточной Германии. Вот тонкий намек на то, что дело не в Украине", – сказал он.

По мнению эксперта, российский диктатор ведет гибридную войну против Европы.

"Суть гибридной войны заключается не в том, как её понимают европейцы. Европейцы до сих пор считают гибридной войной ситуацию, когда предпринимаются какие-то допороговые действия – это ещё не война, это гибридная война, а вот как только начнётся настоящая война, тогда и начнётся. Но, по словам Герасимова, суть гибридной войны заключается в том, что противник не должен осознать, что с ним ведут войну, до того момента, когда ему уже пора капитулировать, когда он проиграл войну", – пояснил Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что крымский случай был примером именно такой гибридной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль резко изменил ставку в войне против Украины: в США раскрыли новый план Путина.



