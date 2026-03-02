Почему Путину об этом вряд ли доложат: какой жесткий прилет в РФ

В ночь на 2 марта в российском городе Новороссийск вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале в результате атаки дронов-камикадзе.

Удар по терминалу "Шесхарис". Фото: из открытых источников

В социальных сетях местные жители начали активно распространять видео, на которых зафиксирован масштабный пожар в районе нефтяного терминала.

Ранее мэр города Андрей Кравченко сообщал о перекрытии движения транспорта в районе городской набережной и в направлении села Кабардинка. Ограничения были введены на фоне отражения атаки беспилотных морских катеров и БпЛА.

Согласно анализу ASTRA, пожар бушует в районе нефтеналивного терминала "Шесхарис".

Стоит отметить, терминал "Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Задействован в обеспечении группировок вооружённых сил государства-агрессора, которые ведут боевые действия в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим делает вид, что Россия не ощущает удары по НПЗ и другим важным объектам РФ, но на самом деле это не так. Украина же продолжает лишать РФ доходом от продажи "черного золота". Так в станице Новоминской Каневского района российского Краснодарского края в результате атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ

В российском оперштабе отметили, что "из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе".

По предварительной информации россиян, в результате возгорания пострадавших нет.

В пабликах сообщали, что был поражён НПЗ "Албашнефть".



