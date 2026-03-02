Чому Путіна про це навряд чи повідомлять: який жорсткий приліт у РФ

У ніч на 2 березня у російському місті Новоросійськ спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі внаслідок атаки дронів-камікадзе.

Удар по терміналу "Шесхаріс". Фото: з відкритих джерел

У соціальних мережах місцеві жителі почали активно розповсюджувати відео, на яких зафіксовано масштабну пожежу в районі нафтового терміналу.

Раніше мер міста Андрій Кравченко повідомляв про перекриття руху транспорту в районі міської набережної та у напрямку села Кабардинка. Обмеження були введені на тлі відбиття атаки безпілотних морських катерів та БПЛА.

Згідно з аналізом ASTRA, пожежа вирує в районі нафтоналивного терміналу "Шесхаріс".

Варто зазначити, термінал "Шесхаріс" – один із найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні РФ. Задіяно у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – путінський режим вдає, що Росія не відчуває ударів по НПЗ та іншим важливим об'єктам РФ, але насправді це не так. Україна ж продовжує позбавляти РФ прибутком від продажу "чорного золота". Так у станиці Новомінської Канівського району російського Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод. Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ

У російському оперштабі зазначили, що "через падіння уламків БПЛА сталося спалах на нафтопереробному заводі".

За попередньою інформацією росіян, внаслідок займання постраждалих немає.

У пабліках повідомляли, що було вражено НПЗ "Албашнафта".



