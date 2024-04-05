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Марьян Ощановский
Через 5-10 лет мусульмане будут составлять большинство населения России, поэтому сегодняшний проект единения российского народа, в котором православие является важной опорой, окажется нежизнеспособным, убежден эксперт-международник Александр Краев.
Кремль теряет важную "духовную скрепу". Фото из открытых источников
По словам эксперта, через 5-10 лет возникнет вопрос, вокруг чего Кремлю строить "российскую идею".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.
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