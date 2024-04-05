Почему "российская идея" умрет через 10 лет: объяснение эксперта

Через 5-10 лет мусульмане будут составлять большинство населения России, поэтому сегодняшний проект единения российского народа, в котором православие является важной опорой, окажется нежизнеспособным, убежден эксперт-международник Александр Краев.

Кремль теряет важную "духовную скрепу". Фото из открытых источников

"В среднестатистической православной семье россиян рождается 0,8 ребенка на семью. В среднестатистической мусульманской российской семье – 2,7-3,2 ребенка. Россия исламизируется мягкими методами, но быстрыми темпами. Мусульман в РФ становится больше", – сказал эксперт-международник.

По словам эксперта, через 5-10 лет возникнет вопрос, вокруг чего Кремлю строить "российскую идею".

"Можно ли строить национальную идентичность, опираясь на идентичность меньшинства? Соответствующие опыты уже были в империях. Когда меньшинство накладывает свою идентичность на покоренные народы, такие империи долго не существуют", – добавил Александр Краев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.