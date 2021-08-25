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Почему в Кремле раскритиковали Украину из-за Дня крещения Руси (ВИДЕО)

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Украина воплощает в жизни «искусственные идеи» политики

сегодня, 16:58
Автор:

Вечканова Елена

Ненастоящей политикой назвали международные действия Украины представители российского правительства. Так, по словам руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, украинской власти не привыкать проводить "спектакли", воплощая в жизнь некие "искусственные идеи".

Почему в Кремле раскритиковали Украину из-за Дня крещения Руси (ВИДЕО)

Лавров возмущен "приватизацией" Украиной Дня крещения Руси. Фото: РИА Новости

Как информирует пропагандистский ресурс "РИА Новости", таким образом российский чиновник охарактеризовал прошедшую накануне Дня Независимости Украины "Крымскую платформу". Сергей Лавров считает, что Украина занимается "ненастоящей политикой", разыгрывая для международных партнеров настоящие "спектакли".

При этом, по его словам, украинские политики якобы способны еще не раз "обрадовать" Россию своими неоднозначными решениями. Лаврову очень не понравилось, что в Украине появится новый государственный праздник, который собираются отмечать ежегодно в годовщину крещения Киевской Руси.

"Вот на днях было сказано, что они "приватизировали День крещения Руси", — заявил Лавров, добавив, что вскоре от Украины можно ждать и "запрета на Новый год".

По его словам, президенту Владимиру Зеленскому и остальным представителям украинского правительства ничего не стоит заявить, что встречать новогодние праздники можно исключительно в нашей стране. Причина, считает Сергей Лавров, якобы в том, что "все остальное — это не украинское".

Это уже не первое скандальное высказывание представителей Кремля, которое относится к украинской политике в отношении собственной государственности или международных отношений. Однако, как уже сообщали "Комментарии", отечественные чиновники позитивно оценивают подобную реакцию. Так, по мнению руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, в РФ "полыхает", и это только играет Украине на руку. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, в какой очередной крымской проблеме представители российской власти снова обвинили Украину.


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Источник: https://t.me/rian_ru/116446
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