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В России заявили, что в истощении сельскохозяйственных земель в Крыму виновна Украина

В России возбудили уголовное дело из-за водной блокады Крыма

сегодня, 12:52
Автор:

Кравцев Сергей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК – экоцид – из-за водной блокады Крымского полуострова после его аннексии. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный ресурс Следком РФ.

В России заявили, что в истощении сельскохозяйственных земель в Крыму виновна Украина

Северо-Крымский канал Фото: УНИАН

На информационном ресурсе говорится, что, начиная с 26 апреля 2014-го года Украина приняла решение в Херсонской области построить дамбу и тем самым прекратить поставку пресной воды на полуостров. Оккупанты отмечают, что сельскохозяйственные земли полностью истощены. Из-за катастрофической нехватки воды экосистема залива Сиваш кардинально изменилась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

Так за то время, как российские войска зашли на территорию Крыма соленость Сиваша подпрыгнула в три раза. Все это приводит к тому, что многие виды животных просто исчезают. 

Также Следком РФ сообщает, что отсутствие поставок пресной воды из Украины не могло негативно не отобразиться на качестве питьевой воды. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в МИД России предупредили, что последствия для тех стран, которые участвовали в учредительном саммите "Крымской платформы" будут очень печальными. Россия намерена пересмотреть двусторонние отношения с теми странами, представители которых прибыли в Киев на саммит "Крымской платформы". 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что второй президент Украины Леонид Кучма назвал настоящую причину оккупации Россией украинского Крыма. Также президент заявил, что происходящее на Донбассе нельзя сравнивать с тем, что происходило в Крыму.


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Источник: https://sledcom.ru/news/item/1603212/
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