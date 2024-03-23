Почему в РФ будут новые теракты: объяснение эксперта

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Марьян Ощановский
Диктаторский режим, выстроенный в России, и дальше будет продуцировать террористические акты, убежден политический и экономический эксперт Сергей Фурса.
Неизвестные устроили теракт в Москве. Фото из открытых источников
По мнению эксперта, не стоит строить конспирологические версии причин теракта в московском "Крокусе".
Политэксперт уверен, что в РФ возможны новые теракты, поскольку этому способствует диктаторский режим Путина.
Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.
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