Почему в РФ будут новые теракты: объяснение эксперта

Диктаторский режим, выстроенный в России, и дальше будет продуцировать террористические акты, убежден политический и экономический эксперт Сергей Фурса.

Неизвестные устроили теракт в Москве. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, не стоит строить конспирологические версии причин теракта в московском "Крокусе".

"Иногда теракт – это просто теракт. Как банан – это просто банан. И выглядят дураками Медведев и Ко, рисующие Украину террористами. Хотя они всегда так выглядят. Так и промахнулись те, кто поспешил построить теорию заговоров, что Путин и Ко сами придумали теракт, чтобы обвинить украинцев", – написал Сергей Фурса в соцсети.

Политэксперт уверен, что в РФ возможны новые теракты, поскольку этому способствует диктаторский режим Путина.

"Путин выстроил в России диктатуру. И православный халифат. И там возможны теракты. На любой почве. Потому что нет прозрачной политики. Ибо нет выхода накопленного пара из-под крышки. И это будет происходить. Не по плану ФСБ. Просто потому, что сама система так построена. ФСБ, конечно, умеет устраивать теракты. Но не они одни это умеют, любят и практикуют. Иногда террористы подрывают террористов, а другие террористы выражают соболезнования. Россия – империя, угнетающая многие народы. И часть из которых готова сражаться методами терактов. И это может произойти без помощи Буданова, так и не под крышей ФСБ", — резюмировал эксперт.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.