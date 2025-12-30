Почему в РФ решили засекретить местонахождение Путина: где будет диктатор в эти дни

Россия засекретила местонахождение и передвижения Владимира Путина в пространстве, ссылаюсь на якобы возникшую для его жизни угрозу от украинских беспилотников. Это, конечно, может быть приступом паранойи, однако можно предположить, что Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию. Об этом рассказал политический аналитик, блогер и журналист Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, Путин будет убирать с лица и шеи лишний жир, закачивать туда гиалуроновую кислоту и колоть свежий ботокс.

"Для этого нужно на пару недель исчезнуть из телевизора. Раньше его долгие исчезновения вызывали большие вопросы, а сейчас вот появилось удобное оправдание: украинская угроза", – отметил Иван Яковина.

Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов, где находился Путин, когда якобы дроны атаковали его резиденцию на Валдае.

"Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению", — заявил Песков.

Спикер Кремля также назвал "сумасшедшими" утверждения, ставящие под сомнение версию Москвы об атаке украинских дронов на резиденцию российского лидера.

