Почему в РФ решили засекретить местонахождение Путина: где будет диктатор в эти дни

Кравцев Сергей
Россия засекретила местонахождение и передвижения Владимира Путина в пространстве, ссылаюсь на якобы возникшую для его жизни угрозу от украинских беспилотников. Это, конечно, может быть приступом паранойи, однако можно предположить, что Путин собирается сначала несколько дней отмечать с семьей Новый год, а потом лечь на традиционную косметологическую операцию. Об этом рассказал политический аналитик, блогер и журналист Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Журналист отметил, Путин будет убирать с лица и шеи лишний жир, закачивать туда гиалуроновую кислоту и колоть свежий ботокс.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о местонахождении российского диктатора Владимира Путина в момент якобы "атаки" на его резиденцию в Новгородской области не подлежит публичному разглашению.
Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов, где находился Путин, когда якобы дроны атаковали его резиденцию на Валдае.
Спикер Кремля также назвал "сумасшедшими" утверждения, ставящие под сомнение версию Москвы об атаке украинских дронов на резиденцию российского лидера.
Также издание "Комментарии" сообщало – вчерашняя фейковая атака на резиденцию Владимира Путина фактически выступила краш-тестом потенциального мирного соглашения. Среди обнародованных Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного плана было: "Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России – гарантии безопасности аннулируют". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.