Жив ли Путин: в Кремле отказались отвечать после "атаки" на его резиденцию

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о местонахождении российского диктатора Владимира Путина в момент якобы "атаки" на его резиденцию в Новгородской области не подлежит публичному разглашению.

Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов, где находился Путин, когда якобы дроны атаковали его резиденцию на Валдае.

"Что касается местонахождения президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению", — заявил Песков.

Спикер Кремля также назвал "сумасшедшими" утверждения, ставящие под сомнение версию Москвы об атаке украинских дронов на резиденцию российского лидера.

По словам представителя Кремля, якобы "атака" была направлена не только против Путина, но и против президента США Дональда Трампа и его усилий по продвижению мирных инициатив. В то же время Песков подтвердил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами, несмотря на жесткую риторику после инцидента.

Напомним, в ночь на 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила "террористическую атаку" на резиденцию Путина, применив 91 беспилотник. Никаких доказательств этого заявления российская сторона не предоставила.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически опроверг обвинения, заявив, что Украина не совершала никаких атак на резиденцию российского диктатора, а заявления Москвы — очередная информационная манипуляция.

