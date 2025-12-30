logo_ukra

Чому в РФ вирішили засекретити місцезнаходження Путіна: де буде диктатор у ці дні

Найближчими днями Путін проходитиме процедури з омолодження

30 грудня 2025, 13:20
Кравцев Сергей

Росія засекретила місцезнаходження і пересування Володимира Путіна в просторі, посилаюся на загрозу, що нібито виникла для його життя від українських безпілотників. Це, звичайно, може бути нападом параної, проте можна припустити, що Путін збирається спочатку кілька днів відзначати із родиною Новий рік, а потім лягти на традиційну косметологічну операцію. Про це розповів політичний аналітик, блогер та журналіст Іван Яковина.

Чому в РФ вирішили засекретити місцезнаходження Путіна: де буде диктатор у ці дні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначив, що Путін прибиратиме з обличчя та шиї зайвий жир, закачуватиме туди гіалуронову кислоту та колотиме свіжий ботокс.

"Для цього потрібно на кілька тижнів зникнути з телевізора. Раніше його довгі зникнення викликали великі питання, а зараз з'явилося зручне виправдання: українська загроза", – зазначив Іван Яковина.

Читайте також на порталі "Коментарі" — речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація про місцезнаходження російського диктатора Володимира Путіна в момент нібито "атаки" на його резиденцію в Новгородській області не підлягає публічному розголошенню.

Дмитро Пєсков прокоментував питання журналістів, де знаходився Путін, коли нібито дрони атакували його резиденцію на Валдаї.

"Що стосується місцезнаходження президента, за нинішніх умов ця тема не підлягає публічному обговоренню", — заявив Пєсков.

Спікер Кремля також назвав "божевільними" твердження, що ставлять під сумнів версію Москви про атаку українських дронів на резиденцію російського лідера.

Також видання "Коментарі" повідомляло – учорашня фейкова атака на резиденцію Володимира Путіна фактично виступила краш-тестом потенційної мирної угоди. Серед оприлюднених Володимиром Зеленським 20 пунктів мирного плану було: "Якщо Україна вторгнеться до Росії чи без провокації відкриє вогонь територією Росії – гарантії безпеки анулюють". Про це розповів нардеп Микола Княжицький.




