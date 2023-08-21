Под Москвой масштабный пожар: подробности

В подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Под Москвой масштабный пожар. Фото: из открытых источников

Как сообщают очевидцы, огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли около 130 спасателей и авиацию.

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Относительно жертв информации пока нет.

Отметим, сегодня в Министерстве обороны РФ заявили о якобы атаке беспилотников в Московской области. Оккупанты традиционно отрапортовали об удачной работе ПВО. При этом по странному стечению обстоятельств российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Практически и дня не проходит, чтобы не гремели взрывы в разных городах России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – 2000 человек экстренно эвакуировали из делового центра "Москва-сити" после сообщения якобы об угрозе атаки БПЛА, также эвакуируют людей из ТЦ "ВТБ Арена Плаза".



