Под Москвой обнаружили новую "царскую" стройку: зачем это Путину

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Ольга Чародий
У резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве (Московская область) обнаружили секретную стройку целого комплекса зданий стоимостью до 50 миллиардов рублей. Там якобы запланированы "режимные объекты", среди которых ледовый стадион, лечебный центр и гостиница-пансионат. Зачем всё это хозяину Кремля, расследования о дворцах которого недавно наделали немало шума? Может ли в РФ случится бунт – бессмысленный и беспощадный – нищающего населения против жирующей власти?
Владимир Путин. Фото: mbk-news.appspot.com
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ
Игорь Романенко рассуждает следующим образом: "Судя по тому, каким образом
Путин в последнее время работает (больше из бункера, чем в контакте с людьми),
его многое беспокоит. Он опытный руководитель, видит, какие изменения
происходят в разных странах. Та же Куба. Шли одним путем, потом оказалось, что
шли не туда, возникла революционная ситуация. Понимает Путин и то, что рейтинг
его упал, что ситуация непростая. Экономики нет, социалки нет. Он ищет
возможность новой короткой, победоносной войны. Но такой возможности пока нет".
Между тем, подчеркивает Игорь Романенко, раздражение в
российском обществе нарастает. А тут еще и недавнее расследование команды
Навального о дворце Путина в Геленджике.
Игорь Романенко напоминает, что тот же Гитлер тоже строил
бункеры, в том числе относительно комфортные, но это ему не помогло.
"Не факт, что поможет и Путину, если народ совсем
разъяриться, — отмечает генерал. – А российские власти, в сравнении с теми же
ОАЭ, Катаром, Турцией, которые также имеют ресурс от нефти и газа, куда меньшую
часть полученных средств распределяют на население. И это особенно остро
чувствуется сейчас, в период затянувшегося коронакризиса. Да еще и при новой
волне, накрывающей РФ. Так что Путину есть от чего волноваться и чего
опасаться. И он, возможно, выстраивает себе новое убежище. Теперь уже
официально за государственные средства, а не как было в Геленджике".
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов подчеркивает,
что такие гигантские и дорогие проекты – один из способов Путина накормить
элиту, свое окружение.
Но бунту в РФ в ближайшее время, скорее всего, не быть,
считает эксперт.
По словам эксперта, у Путина для предотвращения массовых
волнений выработана определенная система.
"Любой чиновник может воровать, сколько хочет, но если за ним пришли "от государства", никто его не отмажет. Государство выполняет роль карательной машины. И этим показывают простому россиянину, что справедливость как бы есть. Так дают возможность населению "спустить пар". Если какая-то буза в плане недовольства действиями власти – находят сакральную жертву и карают у всех глазах. В итоге получается, что царь хороший, бояре плохие. Потому ждать бунта бессмысленно", — резюмирует Олег Жданов.
Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле все еще ждут от украинской власти конкретных предложений касаемо встречи лидеров двух стран.
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