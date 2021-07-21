Под Москвой обнаружили новую "царскую" стройку: зачем это Путину

У резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве (Московская область) обнаружили секретную стройку целого комплекса зданий стоимостью до 50 миллиардов рублей. Там якобы запланированы "режимные объекты", среди которых ледовый стадион, лечебный центр и гостиница-пансионат. Зачем всё это хозяину Кремля, расследования о дворцах которого недавно наделали немало шума? Может ли в РФ случится бунт – бессмысленный и беспощадный – нищающего населения против жирующей власти?

Владимир Путин. Фото: mbk-news.appspot.com

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассуждает следующим образом: "Судя по тому, каким образом Путин в последнее время работает (больше из бункера, чем в контакте с людьми), его многое беспокоит. Он опытный руководитель, видит, какие изменения происходят в разных странах. Та же Куба. Шли одним путем, потом оказалось, что шли не туда, возникла революционная ситуация. Понимает Путин и то, что рейтинг его упал, что ситуация непростая. Экономики нет, социалки нет. Он ищет возможность новой короткой, победоносной войны. Но такой возможности пока нет".

Между тем, подчеркивает Игорь Романенко, раздражение в российском обществе нарастает. А тут еще и недавнее расследование команды Навального о дворце Путина в Геленджике.

"Кремль отрабатывает версию, что дворец якобы не Путина, а его соратников. Но люди-то понимают, как оно на самом деле, – уверен генерал. – Потому Путин хочет получить не просто укрытие в военном смысле, с соответствующими коммуникациями, откуда можно управлять при внутренних и внешних проблемах, а что-то более комфортное удобное. Причем оформить всё на государственном, законодательном уровне. Не жалея бюджетных средств".

Игорь Романенко напоминает, что тот же Гитлер тоже строил бункеры, в том числе относительно комфортные, но это ему не помогло.

"Не факт, что поможет и Путину, если народ совсем разъяриться, — отмечает генерал. – А российские власти, в сравнении с теми же ОАЭ, Катаром, Турцией, которые также имеют ресурс от нефти и газа, куда меньшую часть полученных средств распределяют на население. И это особенно остро чувствуется сейчас, в период затянувшегося коронакризиса. Да еще и при новой волне, накрывающей РФ. Так что Путину есть от чего волноваться и чего опасаться. И он, возможно, выстраивает себе новое убежище. Теперь уже официально за государственные средства, а не как было в Геленджике".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов подчеркивает, что такие гигантские и дорогие проекты – один из способов Путина накормить элиту, свое окружение.



"На таких проектах самые большие откаты, распил денежных средств, — поясняет он. – После роскоши Геленджика строить еще один дворец-мавозлей не имеет смысла. С каждым днем здоровье Путина становится всё слабее, в могилу с собой ничего не унесешь. И всё же при дефиците денежных средств, высоком уровне инфляции (а РФ сегодня лидирует по промышленной инфляции среди крупных экономик мира), в Кремле находят возможность заработать".

Но бунту в РФ в ближайшее время, скорее всего, не быть, считает эксперт.

"Путин — опытный политик. Не одну собаку съел на своей должности. Всегда готов к силовому варианту. Росгвардия — 430 тысяч под ружьем. Хорошо оснащенных, обученных, одетых-обутых и накормленных. Они будут сражаться за свою кормушку, за свое место под солнцем, — уверен Олег Жданов. — Оппозиция практически разгромлена, нет лидера, который повел бы людей на восстанье. Потому в ближайшее время ничего сверхъестественного в РФ не случится. Отдельные недовольства, местные очаги, направленные против местных властей, но не более".

По словам эксперта, у Путина для предотвращения массовых волнений выработана определенная система.

"Любой чиновник может воровать, сколько хочет, но если за ним пришли "от государства", никто его не отмажет. Государство выполняет роль карательной машины. И этим показывают простому россиянину, что справедливость как бы есть. Так дают возможность населению "спустить пар". Если какая-то буза в плане недовольства действиями власти – находят сакральную жертву и карают у всех глазах. В итоге получается, что царь хороший, бояре плохие. Потому ждать бунта бессмысленно", — резюмирует Олег Жданов.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле все еще ждут от украинской власти конкретных предложений касаемо встречи лидеров двух стран.

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