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Поддержка Путина в России достигла максимума с начала войны: появились новые результаты опроса

Поддержка Владимира Путина среди россиян растет

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Поддержка российского президента среди граждан России растет. Уровень доверия и уровень одобрения достиг максимума с начала военного вторжения в Украину. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на опрос независимого " Левада-центра ".

Поддержка Путина в России достигла максимума с начала войны: появились новые результаты опроса

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По обнародованию открытого вопроса, респондентам предлагали самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют, в ноябре уровень доверия к Путину составил 47% (в октябре – 44%).


Также премьеру Михаилу Мишустину доверяет 18% (в октябре – 17%). Уровень доверия руководителю МИД Сергею Лаврову практически не изменился – 15% (в октябре – 16%), главе военного министерства Сергею Шойгу – 8% (в октябре – 7%).

Одобрение деятельности Владимира Путина находится на самом высоком уровне с 2015 года – 85% респондентов дали одобряющие ответ.

Опрос "Левада-центра" провели 23-29 ноября 2023 среди 1625 человек. Исследование проводится дома у респондента путём личного интервью.

Поддержка Путина в России достигла максимума с начала войны: появились новые результаты опроса - фото 2
Поддержка Путина в России достигла максимума с начала войны: появились новые результаты опроса - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, хотят ли россияне продолжения войны, или начала переговоров . Большинство россиян убеждены, что их страна заплатила столь высокую цену во время войны против Украины, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею украинских территорий, а Путин должен заставить Киев согласиться с захватом земель. Об этом говорится в докладе, подготовленном на основе опросов и фокус-групп Российского евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр".

Издание, ссылаясь на доклад социологов, отмечает, что 68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня в любых обстоятельствах. Столько около 20% решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.
 



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