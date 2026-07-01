Поднимется ли Россия против войны и Путина из-за дефицита топлива и ударов ВСУ

Массированные атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и логистические узлы спровоцировали серьезный топливный кризис внутри страны-агрессора. Пока на российских АЗС исчезает бензин, а цены стремительно ползут вверх, в экспертной среде активизировались дискуссии: способны ли бытовые трудности и страх перед новой мобилизацией вывести россиян на масштабные антивоенные протесты?

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Политические эксперты Светлана Кушнир и Владимир Цыбулько эксклюзивно для портала "Комментарии" проанализировали потенциал внутреннего взрыва в РФ. Аналитики солидарны в том, что стихийной народной революции снизу ожидать не стоит: российское общество лишено сильных лидеров и способно разве что на бытовые потасовки за дефицитные ресурсы или тихое недовольство на собственных кухнях. В то же время эксперты отмечают, что реальный бунт в России возможен только как инструмент межэлитного противостояния, когда региональные кланы начнут делить обедневшие запасы нефтедолларов. На этом фоне Кремль уже превентивно закрывает западные границы, готовя население к очередному затягиванию поясов и масштабному призыву после завершения очередного избирательного шоу.

"Последний вооруженный буйный погиб": почему массированные атаки и дефицит бензина не выведут россиян на площади

Массированные воздушные удары по территории Российской Федерации и серьезные проблемы со снабжением топлива вряд ли заставят российское общество подняться на организованный протест против действующей власти или войны. Такое мнение высказала политический эксперт Светлана Кушнир , анализируя потенциал внутреннего взрыва в стране-агрессоре.

По ее убеждению, бытовые трудности могут вызвать разве что локальную агрессию среди населения, но она не перерастет в политические лозунги.

"Я вам честно скажу, на определенные мордобои между собой, за канистру топлива, может. Они даже выйти против власти не смогут", – констатировала политолог. Оценивая состояние тех, кто называет себя альтернативой Кремлю, она добавила: "У российской оппозиции безжизненные лица".

Аналитик отмечает, что главная проблема заключается в полном отсутствии сильных фигур внутри страны, которые могли бы объединить и направить народное возмущение в нужное русло.

"Нет людей, нет лидеров, ни одного, ни нескольких, чтобы недовольство россиян было канализовано", – отмечает Светлана Кушнир. Напоминая о судьбе известных деятелей, она подчеркнула: "Навального нет, хотя у него тоже небольшая была поддержка. Все остальные между собой оппозиционные лидеры, находящиеся за пределами Российской Федерации, это либеральный бомонд".

Отдельно эксперт вспомнила финансовое закульсье тех оппозиционеров, которые уехали. Она отметила, что эмигранты вынуждены искать деньги на существование, а единственным мощным спонсором таких движений остается Михаил Ходорковский. В свое время Владимир Путин показательно отправил этого олигарха за решетку, а затем также публично отпустил на свободу. Политолог убеждена, что освобождение произошло на основании тайных компромиссов, ведь бизнесмен смог беспрепятственно уехать в Европу, и у Кремля больше нет к нему открытых претензий.

Однако даже при зарубежном финансировании эти политэмигранты не способны поднять массы на реальную борьбу.

"Они просто себя элитой мнят, они думают, что они элиты, но на самом деле они никакой элитарности не имеют", — убеждена специалист. Именно поэтому она скептически относится к изменению режима снизу: "Поэтому по поводу того, что будет какое-нибудь организованное собрание на площадях крупных российских городов, или вообще будет шествие к Путину, вряд ли".

Для сравнения Светлана Кушнир вспомнила единственный случай настоящей угрозы для российского руководства, который, однако, быстро ликвидировали.

"Последний буйный, который был, причем не просто буйный, а вооруженный буйный, Пригожин, ну он же герой Российской Федерации, сел в самолет и все, и погиб", — напомнила она о судьбе предводителя наемников. Так что реальный формат российского протеста будет оставаться исключительно кулуарным: "Поэтому говорить о каком-то организованном бунтовании, сопротивлении, революции, не знаю там, они будут выражать свое недовольство на кухнях, где-то под водочку по пятницам. А так нет".

"Народ могут загнать по домам": политолог объяснил, почему топливный кризис в России не приведет к стихийному протесту

Масштабный народный протест в Российской Федерации на фоне топливного кризиса и воздушных ударов возможен только как инструмент внутренней борьбы кремлевских кланов. Такое мнение для портала "Комментарии" озвучил политический эксперт Владимир Цыбулько , анализируя процессы внутри страны-агрессора.

По убеждению аналитика, недовольство обычных россиян дефицитом бензина или ростом цен полностью контролируется сверху, а протесты являются предметом торговли власть имущих.

"Ну, действительно бунт в России это инструмент, скажем так, межэлитного противостояния", — отметил политолог. Описывая логику поведения местного руководства, он добавил: "То есть при необходимости эти всякие региональные элиты, объединяющиеся в борьбе за свои интересы и противостоящие другим элитам, они могут создавать ситуацию, когда народ массовый может выходить на улицы, а могут сами подавить эти недовольства".

Эксперт подчеркнул, что ключевые финансовые потоки от продажи энергоресурсов до сих пор сосредоточены в руках высшего руководства. Поэтому любые серьезные потрясения возможны только в том случае, если олигархи не смогут поделить доходы.

"Просто торговля нефтью, газом – это стратегическая торговля, которой распоряжаются Кремль и Путин", – напоминает Владимир Цыбулько. Оценивая вероятность вовлечения граждан в эти разборки, он объяснил: "И тогда, когда это межэлитный конфликт, и части придется чем-то уступать, это может действительно стать вымогательством большого гражданского противостояния. А если это будет на межэлитном уровне плохо, кто-то с кем-то поделится, то в принципе народ могут загнать, так сказать, по домам, чтобы он не истерил, бросить кость, обеспечить топливом".

В то же время специалист подчеркивает, что нехватка топлива является четким маркером глубоких проблем, вызванных ведением боевых действий и монополией. Российские элиты уже начинают отдавать себе отчет, что ресурсы для ведения войны иссякают, и вскоре агрессору придется сдерживать внутренние бунты в собственных селах, а не воевать с Украиной.

Комментируя слухи о возможном объявлении новой волны призыва в армию, Владимир Цыбулько отметил, что этот процесс в России практически не останавливался, хотя раньше его пытались маскировать под финансово привлекательные контракты. Теперь же Кремль начал действовать гораздо жестче, заблокировав пути для бегства потенциальных призывников.

"Ну, в России постоянно происходит ползучая мобилизация, она немного прикрыта каким-то такого рода публичным наймом, скажем так, за большие деньги", — пояснил политолог. Обращая внимание на последние действия Москвы на границах, он констатировал: "Сейчас очень интересный момент, когда по сути российская сторона перекрыла все западные границы, потому что были переходы и из Финляндии, и из Эстонии, и из Латвии. Ну, они все сейчас на сегодняшний день перекрыты со вчера. Очевидно, это подготовка к тому, чтобы народ массово не успел убежать перед мобилизацией".

По мнению эксперта, усиление мобилизационных мер произойдет сразу после завершения внутриполитических процедур. Российским властям нужны искусственно созданные результаты голосования, чтобы оправдать дальнейшее ухудшение жизни граждан.

"Но Путину нужно в ходе избирательной кампании, мы сейчас видели его спич на съезде, ему нужно получить мандат на войну, мандат на мобилизацию, мандат на бедность населения", — подытожил Владимир Цыбулько. Прогнозируя финал этого процесса, он резюмировал: "То есть сейчас они выиграют, ну, я думаю, что нарисуют результаты Единой России, которые всех шокируют, а потом скажут, что где-то за это проголосовали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в РФ осудили военного Александра Лунина, который угрожал Путину пойти с оружием на Кремль.