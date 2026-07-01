Поднимется ли Россия против войны и Путина из-за дефицита топлива и ударов ВСУ

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Недилько Ксения
Массированные атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и логистические узлы спровоцировали серьезный топливный кризис внутри страны-агрессора. Пока на российских АЗС исчезает бензин, а цены стремительно ползут вверх, в экспертной среде активизировались дискуссии: способны ли бытовые трудности и страх перед новой мобилизацией вывести россиян на масштабные антивоенные протесты?
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Политические эксперты Светлана Кушнир и Владимир Цыбулько эксклюзивно для портала "Комментарии" проанализировали потенциал внутреннего взрыва в РФ. Аналитики солидарны в том, что стихийной народной революции снизу ожидать не стоит: российское общество лишено сильных лидеров и способно разве что на бытовые потасовки за дефицитные ресурсы или тихое недовольство на собственных кухнях. В то же время эксперты отмечают, что реальный бунт в России возможен только как инструмент межэлитного противостояния, когда региональные кланы начнут делить обедневшие запасы нефтедолларов. На этом фоне Кремль уже превентивно закрывает западные границы, готовя население к очередному затягиванию поясов и масштабному призыву после завершения очередного избирательного шоу.
Массированные воздушные удары по территории Российской Федерации и серьезные проблемы со снабжением топлива вряд ли заставят российское общество подняться на организованный протест против действующей власти или войны. Такое мнение высказала политический эксперт Светлана Кушнир , анализируя потенциал внутреннего взрыва в стране-агрессоре.
По ее убеждению, бытовые трудности могут вызвать разве что локальную агрессию среди населения, но она не перерастет в политические лозунги.
Аналитик отмечает, что главная проблема заключается в полном отсутствии сильных фигур внутри страны, которые могли бы объединить и направить народное возмущение в нужное русло.
Отдельно эксперт вспомнила финансовое закульсье тех оппозиционеров, которые уехали. Она отметила, что эмигранты вынуждены искать деньги на существование, а единственным мощным спонсором таких движений остается Михаил Ходорковский. В свое время Владимир Путин показательно отправил этого олигарха за решетку, а затем также публично отпустил на свободу. Политолог убеждена, что освобождение произошло на основании тайных компромиссов, ведь бизнесмен смог беспрепятственно уехать в Европу, и у Кремля больше нет к нему открытых претензий.
Однако даже при зарубежном финансировании эти политэмигранты не способны поднять массы на реальную борьбу.
Для сравнения Светлана Кушнир вспомнила единственный случай настоящей угрозы для российского руководства, который, однако, быстро ликвидировали.
Масштабный народный протест в Российской Федерации на фоне топливного кризиса и воздушных ударов возможен только как инструмент внутренней борьбы кремлевских кланов. Такое мнение для портала "Комментарии" озвучил политический эксперт Владимир Цыбулько , анализируя процессы внутри страны-агрессора.
По убеждению аналитика, недовольство обычных россиян дефицитом бензина или ростом цен полностью контролируется сверху, а протесты являются предметом торговли власть имущих.
Эксперт подчеркнул, что ключевые финансовые потоки от продажи энергоресурсов до сих пор сосредоточены в руках высшего руководства. Поэтому любые серьезные потрясения возможны только в том случае, если олигархи не смогут поделить доходы.
В то же время специалист подчеркивает, что нехватка топлива является четким маркером глубоких проблем, вызванных ведением боевых действий и монополией. Российские элиты уже начинают отдавать себе отчет, что ресурсы для ведения войны иссякают, и вскоре агрессору придется сдерживать внутренние бунты в собственных селах, а не воевать с Украиной.
Комментируя слухи о возможном объявлении новой волны призыва в армию, Владимир Цыбулько отметил, что этот процесс в России практически не останавливался, хотя раньше его пытались маскировать под финансово привлекательные контракты. Теперь же Кремль начал действовать гораздо жестче, заблокировав пути для бегства потенциальных призывников.
По мнению эксперта, усиление мобилизационных мер произойдет сразу после завершения внутриполитических процедур. Российским властям нужны искусственно созданные результаты голосования, чтобы оправдать дальнейшее ухудшение жизни граждан.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в РФ осудили военного Александра Лунина, который угрожал Путину пойти с оружием на Кремль.