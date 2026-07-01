Чи підніметься Росія проти війни та Путіна через дефіцит пального та удари ЗСУ

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Недилько Ксения
Масовані атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи та логістичні вузли спровокували серйозну паливну кризу всередині країни-агресорки. Поки на російських АЗС зникає бензин, а ціни стрімко повзуть угору, в експертному середовищі активізувалися дискусії: чи здатні побутові труднощі та страх перед новою хвилею мобілізації вивести росіян на масштабні антивоєнні протести?
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Політичні експерти Світлана Кушнір та Володимир Цибулько ексклюзивно для порталу "Коментарі" проаналізували потенціал внутрішнього вибуху в РФ. Аналітики солідарні в тому, що стихійної народної революції знизу очікувати не варто: російське суспільство позбавлене сильних лідерів і здатне хіба що на побутові бійки за дефіцитні ресурси або тихе невдоволення на власних кухнях. Водночас експерти наголошують, що реальний бунт у Росії можливий лише як інструмент міжелітного протистояння, коли регіональні клани почнуть ділити збіднілі запаси нафтодоларів. На цьому тлі Кремль уже превентивно закриває західні кордони, готуючи населення до чергового затягування пасків та масштабного призову після завершення чергового виборчого шоу.
Масовані повітряні удари по території Російської Федерації та серйозні проблеми з постачанням пального навряд чи змусять російське суспільство піднятися на організований протест проти чинної влади чи війни. Таку думку висловила політична експертка Світлана Кушнір, аналізуючи потенціал внутрішнього вибуху в країні-агресорці.
На її переконання, побутові труднощі можуть викликати хіба що локальну агресію серед населення, але вона не переросте у політичні гасла.
Аналітикиня наголошує, що головна проблема полягає у повній відсутності сильних постатей всередині країни, які могли б об'єднати та спрямувати народне обурення в потрібне русло.
Окремо експертка згадала фінансове залаштунки тих опозиціонерів, які виїхали. Вона зауважила, що емігранти змушені шукати гроші на існування, а єдиним потужним спонсором таких рухів залишається Михайло Ходорковський. Свого часу Володимир Путін показово відправив цього олігарха за ґрати, а потім так само публічно відпустив на волю. Політолог переконана, що звільнення відбулося на підставі таємних компромісів, адже бізнесмен зміг без перешкод виїхати до Європи, і Кремль більше не має до нього відкритих претензій.
Проте навіть за умови закордонного фінансування ці політемігранти не здатні підняти маси на реальну боротьбу.
Для порівняння Світлана Кушнір згадала єдиний випадок справжньої загрози для російського керівництва, який, утім, швидко ліквідували.
Масштабний народний протест у Російській Федерації на тлі паливної кризи та повітряних ударів можливий лише як інструмент внутрішньої боротьби між кремлівськими кланами. Таку думку для порталу "Коментарі" озвучив політичний експерт Володимир Цибулько, аналізуючи процеси всередині країни-агресорки.
На переконання аналітика, незадоволення звичайних росіян дефіцитом бензину чи ростом цін повністю контролюється зверху, а самі протести є предметом торгівлі можновладців.
Експерт наголосив, що ключові фінансові потоки від продажу енергоресурсів досі зосереджені в руках вищого керівництва. Тому будь-які серйозні потрясіння можливі лише у випадку, якщо олігархи не зможуть поділити прибутки.
Водночас фахівець підкреслює, що нестача пального є чітким маркером глибоких проблем, спричинених веденням бойових дій та монополією. Російські еліти вже починають усвідомлювати, що ресурси для ведення війни вичерпуються, і незабаром агресору доведеться стримувати внутрішні бунти у власних селах, а не воювати з Україною.
Коментуючи чутки про можливе оголошення нової хвилі призову до армії, Володимир Цибулько зауважив, що цей процес у Росії практично не зупинявся, хоча раніше його намагалися маскувати під фінансово привабливі контракти. Тепер же Кремль почав діяти значно жорсткіше, заблокувавши шляхи для втечі потенційних призовників.
На думку експерта, посилення мобілізаційних заходів відбудеться одразу після завершення внутрішньополітичних процедур. Російській владі потрібні штучно створені результати голосування, щоб виправдати подальше погіршення життя громадян.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в РФ засудили військового Олександра Луніна, який погрожував Путіну піти зі зброєю на Кремль.