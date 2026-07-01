Чи підніметься Росія проти війни та Путіна через дефіцит пального та удари ЗСУ

Масовані атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи та логістичні вузли спровокували серйозну паливну кризу всередині країни-агресорки. Поки на російських АЗС зникає бензин, а ціни стрімко повзуть угору, в експертному середовищі активізувалися дискусії: чи здатні побутові труднощі та страх перед новою хвилею мобілізації вивести росіян на масштабні антивоєнні протести?

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Політичні експерти Світлана Кушнір та Володимир Цибулько ексклюзивно для порталу "Коментарі" проаналізували потенціал внутрішнього вибуху в РФ. Аналітики солідарні в тому, що стихійної народної революції знизу очікувати не варто: російське суспільство позбавлене сильних лідерів і здатне хіба що на побутові бійки за дефіцитні ресурси або тихе невдоволення на власних кухнях. Водночас експерти наголошують, що реальний бунт у Росії можливий лише як інструмент міжелітного протистояння, коли регіональні клани почнуть ділити збіднілі запаси нафтодоларів. На цьому тлі Кремль уже превентивно закриває західні кордони, готуючи населення до чергового затягування пасків та масштабного призову після завершення чергового виборчого шоу.

"Останній озброєний буйний загинув": чому масовані атаки та дефіцит бензину не виведуть росіян на площі

Масовані повітряні удари по території Російської Федерації та серйозні проблеми з постачанням пального навряд чи змусять російське суспільство піднятися на організований протест проти чинної влади чи війни. Таку думку висловила політична експертка Світлана Кушнір, аналізуючи потенціал внутрішнього вибуху в країні-агресорці.

На її переконання, побутові труднощі можуть викликати хіба що локальну агресію серед населення, але вона не переросте у політичні гасла.

"Я вам чесно скажу, на певні мордобої між собою, за каністру палива, може. Вони навіть вийти проти влади не зможуть", — констатувала політолог. Оцінюючи стан тих, хто називає себе альтернативою Кремлю, вона додала: "У російської опозиції мляві обличчя".

Аналітикиня наголошує, що головна проблема полягає у повній відсутності сильних постатей всередині країни, які могли б об'єднати та спрямувати народне обурення в потрібне русло.

"Немає людей, немає лідерів, ні одного, ні декількох, щоб незадоволення росіян було каналізовано", — зазначає Світлана Кушнір. Нагадуючи про долю відомих діячів, вона підкреслила: "Навального нема, хоча в нього теж невелика була підтримка. Всі інші між собою опозиційні лідери, які знаходяться за межами Російської Федерації, це такий ліберальний бомонд".

Окремо експертка згадала фінансове залаштунки тих опозиціонерів, які виїхали. Вона зауважила, що емігранти змушені шукати гроші на існування, а єдиним потужним спонсором таких рухів залишається Михайло Ходорковський. Свого часу Володимир Путін показово відправив цього олігарха за ґрати, а потім так само публічно відпустив на волю. Політолог переконана, що звільнення відбулося на підставі таємних компромісів, адже бізнесмен зміг без перешкод виїхати до Європи, і Кремль більше не має до нього відкритих претензій.

Проте навіть за умови закордонного фінансування ці політемігранти не здатні підняти маси на реальну боротьбу.

"Вони просто себе елітою мнять, вони думають, що вони еліти, але насправді вони ніякої елітарності не мають", — переконана фахівчиня. Саме тому вона скептично ставиться до зміни режиму знизу: "Тому стосовно того, що буде якесь організоване зібрання на площах великих російських міст, або взагалі буде хода до Путіна, навряд чи".

Для порівняння Світлана Кушнір згадала єдиний випадок справжньої загрози для російського керівництва, який, утім, швидко ліквідували.

"Останній буйний, який був, причому не просто буйний, а озброєнний буйний, Пригожин, ну він же ж герой Російської Федерації, сів у літак і все, і загинув", — нагадала вона про долю ватажка найманців. Тож реальний формат російського протесту лишатиметься виключно кулуарним: "Тому говорити про якесь організоване бунтування, спротив, революцію, не знаю там, вони будуть висловлювати своє незадоволення на кухнях, там десь під водочку по п'ятницях. А так ні".

"Народ можуть загнати по хатах": політолог пояснив, чому паливна криза в Росії не призведе до стихійного протесту

Масштабний народний протест у Російській Федерації на тлі паливної кризи та повітряних ударів можливий лише як інструмент внутрішньої боротьби між кремлівськими кланами. Таку думку для порталу "Коментарі" озвучив політичний експерт Володимир Цибулько, аналізуючи процеси всередині країни-агресорки.

На переконання аналітика, незадоволення звичайних росіян дефіцитом бензину чи ростом цін повністю контролюється зверху, а самі протести є предметом торгівлі можновладців.

"Ну, насправді бунт в Росії це інструмент, скажімо так, міжелітного протистояння", — зазначив політолог. Описуючи логіку поведінки місцевого керівництва, він додав: "Тобто, при потребі ці всякі регіональні еліти, які об'єднуються в боротьбі за свої інтереси і протистоять іншим елітам, вони можуть створювати ситуацію, коли народ масовий може виходити на вулиці, а можуть самі здушити ці невдоволення".

Експерт наголосив, що ключові фінансові потоки від продажу енергоресурсів досі зосереджені в руках вищого керівництва. Тому будь-які серйозні потрясіння можливі лише у випадку, якщо олігархи не зможуть поділити прибутки.

"Просто торгівля нафтою, газом – це стратегічна торгівля, якою розпоряжаються Кремль і Путін", — нагадує Володимир Цибулько. Оцінюючи ймовірність залучення громадян до цих розбірок, він пояснив: "І тоді, коли це міжелітний конфлікт, і частині доведеться чимось поступатися, це може дійсно стати вимаганням великого громадянського протистояння. А якщо це буде на міжелітному рівні погано, хтось чимось з кимось поділиться, то в принципі народ можуть загнати, так би мовити, по хатах, щоб він не істерикував, кинути костюмаху, забезпечити пальним".

Водночас фахівець підкреслює, що нестача пального є чітким маркером глибоких проблем, спричинених веденням бойових дій та монополією. Російські еліти вже починають усвідомлювати, що ресурси для ведення війни вичерпуються, і незабаром агресору доведеться стримувати внутрішні бунти у власних селах, а не воювати з Україною.

Коментуючи чутки про можливе оголошення нової хвилі призову до армії, Володимир Цибулько зауважив, що цей процес у Росії практично не зупинявся, хоча раніше його намагалися маскувати під фінансово привабливі контракти. Тепер же Кремль почав діяти значно жорсткіше, заблокувавши шляхи для втечі потенційних призовників.

"Ну, в Росії постійно відбувається повзуча мобілізація, вона трохи прикрита якимось такого роду наймом публічним, наймом, скажімо так, за великі гроші", — пояснив політолог. Звертаючи увагу на останні дії Москви на кордонах, він констатував: "Зараз дуже цікавий момент, коли, по суті, російська сторона перекрила всі західні кордони, бо були переходи і з Фінляндії, і з Естонії, і з Латвії. Ну, вони всі зараз на сьогодні перекриті від учора. Очевидно, це підготовка до того, щоб народ масово не встиг втекти перед мобілізацією".

На думку експерта, посилення мобілізаційних заходів відбудеться одразу після завершення внутрішньополітичних процедур. Російській владі потрібні штучно створені результати голосування, щоб виправдати подальше погіршення життя громадян.

"Але Путіну треба в ході виборчої кампанії, ми зараз бачили його спіч на з'їзді, йому треба отримати мандат на війну, мандат на мобілізацію, мандат на бідність населення", — підсумував Володимир Цибулько. Прогнозуючи фінал цього процесу, він резюмував: "Тобто, зараз вони виграють, ну, я думаю, що намалюють результати Єдиній Росії, які всіх шокують, а потім скажуть, що десь за це проголосували".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в РФ засудили військового Олександра Луніна, який погрожував Путіну піти зі зброєю на Кремль.