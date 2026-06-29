У РФ засудили окупанта Луніна, який вимагав особистої зустрічі з Путіним

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Недилько Ксения
У Російській Федерації суд Воронезької області виніс вирок окупанту Луніну, який раніше став відомим через публічну вимогу організувати йому зустріч із Володимиром Путіним.
Олександр Лунін і Володимир Путін
У Воронезькій області Россошанський районний суд визнав винним російського військовослужбовця Луніна у справі про поширення забороненої атрибутики. Раніше цей боєць привернув до себе увагу тим, що записував звернення з вимогою зустрітися з очільником Кремля.
Примітно, що інформацію про цей швидкий процес приховували від громадськості та оприлюднили на офіційному порталі установи лише через дві доби.
Попри те, що засідання вже завершилося, російські судові органи намагаються не розголошувати деталі покарання для військового.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.