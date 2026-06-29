У РФ засудили окупанта Луніна, який вимагав особистої зустрічі з Путіним

У Російській Федерації суд Воронезької області виніс вирок окупанту Луніну, який раніше став відомим через публічну вимогу організувати йому зустріч із Володимиром Путіним.

Олександр Лунін і Володимир Путін

У Воронезькій області Россошанський районний суд визнав винним російського військовослужбовця Луніна у справі про поширення забороненої атрибутики. Раніше цей боєць привернув до себе увагу тим, що записував звернення з вимогою зустрітися з очільником Кремля.

"Суд виніс покарання стосовно Луніна за статтею про демонстрацію екстремістської або нацистської символіки, — повідомляють журналісти видання "Верстка", які проаналізували судові реєстри. — Матеріали надійшли до суду в суботу, 27 червня, о 10:00, а саме слухання розпочалося вже об 11:30".

Примітно, що інформацію про цей швидкий процес приховували від громадськості та оприлюднили на офіційному порталі установи лише через дві доби.

Попри те, що засідання вже завершилося, російські судові органи намагаються не розголошувати деталі покарання для військового.

"Рішення по справі на сайті не опубліковано, — констатують розслідувачі, — а у самому суді представникам медіа відмовилися його розкрити".

Зазначимо, що адміністративна стаття, яку інкримінують Луніну, передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 15 діб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський військовослужбовець Олександр Лунін, із Воронежа, записав радикальне відеозвернення до очільника Кремля Володимира Путіна. Ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, учасник агресії проти України озвучив жорсткі вимоги до вищого керівництва РФ, погрожуючи масштабним збройним заколотом.