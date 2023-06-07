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Подрыв Каховской ГЭС: Путин рассказал Эрдогану свою версию и сделал новое циничное заявление

Путин заявляет, что подрыв Каховской ГЭС – дело рук Киева

сегодня, 18:11
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подрыв Каховской ГЭС. Традиционно Путин пытался снять с себя вину и заявил, что во всем виноват Киев. Об этом пишут российские СМИ.

Подрыв Каховской ГЭС: Путин рассказал Эрдогану свою версию и сделал новое циничное заявление

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Путин заявил о том, что "Киев с подачи Запада делает рискованную ставку на эскалацию боевых действий".


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Президент назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева с подачи западных кураторов. Путин констатировал, что прорыв Каховской ГЭС является наглядным примером террористических методов Киева. Лидеры России и Турции выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии многопланового и взаимовыгодного партнерства в разных сферах”, — пишут россияне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган обратился с предложением к Зеленскому и Путину . Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Турецкий предложил украинскому лидеру идею создания международной комиссии по взрыву на украинской ГЭС. Реджеп Эрдоган недавно победил на выборах президента и продолжает придерживаться своей политики по войне в Украине. Турецкий лидер контактирует с российскими и украинскими представителями. 7 июня Эрдоган совершил звонок к Владимиру Зеленскому и обсудил недавние взрывы на дамбе Каховской ГЭС.

Также Эрдоган разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и сказал, что для изучения этого вопроса может быть сформирована международная комиссия ООН, в состав которой будет входить Турция. Украина и эксперты подчеркивают, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия. Страна-агрессор в свою очередь обвиняет Украину.



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