Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз. Ситуация остаётся неясной для Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями.

"Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", — сказал пресс-секретарь Путина.

Также, по информации CNN Türk, Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.

Дмитрий Песков подтвердил, что Москва находится в диалоге с Анкарой, в частности по ситуации в Сирии.

"Мы находимся в диалоге с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, будем консультироваться и анализировать", — сказал спикер Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заявил, что Путин лично принял решение предоставить убежище Башару Асаду и его семье в России. Однако представитель Путина отказался раскрывать местонахождение сирийского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о свержении режима в Сирии и бегстве Асада в Россию.



