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Кравцев Сергей
Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз. Ситуация остаётся неясной для Москвы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Главный рупор Кремля отметил, говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями.
Также, по информации CNN Türk, Российская Федерация запросила у Турции помощь в выводе своего военного контингента с территории Сирии.
Дмитрий Песков подтвердил, что Москва находится в диалоге с Анкарой, в частности по ситуации в Сирии.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков заявил, что Путин лично принял решение предоставить убежище Башару Асаду и его семье в России. Однако представитель Путина отказался раскрывать местонахождение сирийского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о свержении режима в Сирии и бегстве Асада в Россию.
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