Поехали в "братскую" страну: путинистка вместе с мужем покинула РФ

Российский продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, известные своей поддержкой террористическому вторжению РФ в Украину, отправились в Сербию.

Иосиф Пригожин и Валерия (фото из открытых источников)

Пригожин поделился в соцсетях фотографией из Белграда, столицы Сербии, на которой они вместе с Валерией. Певица оставила подпись на одном из снимков, отметив:

"В братской Сербии. Какие тут замечательные люди," — написала российская певица, используя стилистику жителей страны-оккупанта, которые часто называют другие страны "братскими".

Пока неизвестно, с какой целью путинисты посетили Сербию.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица взялась защищать свою невестку от хейтеров . Российская знаменитость Валерия, поддержавшая вторжение РФ на территорию Украины, выразила свою позицию о невестке Лиане.

Лиане уже не в первый раз пишут разгневанные комментарии под фото в соцсетях, потому что она выставляет разный контент и поэтому ее обвиняют в чрезмерной откровенности. Комментируя ситуацию для российских СМИ Валерия сказала, что не видит ничего плохого в откровенных снимках невестки, потому что она молода и может еще позволить такое.

Также "Комментарии" писали о том, что еще одна патриотка уехала из России . Российская знаменитость Альбина Джанабаева остановила пока собственную музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию. Певица забрала с собой троих детей от российской звезды Валерия Меладзе, так и не сказавшего, как он оценивает полномасштабную войну России на территории Украины.

На своей странице в социальных сетях Джанабаева обнародовала кадры семейной фотосессии в Испании и можно заметить из сообщений звезды, что в этой стране она находится уже некоторое время.

