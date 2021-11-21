Поезд несколько километров тянул авто, попавшее в ДТП в России (ВИДЕО)

Товарный поезд, в который въехал легковой автомобиль на железнодорожном переезде недалеко от города Барнаул, что в Алтайском крае России, еще несколько километров волочил его по пути. Об этом сообщает Telegram-канале "Бушущий мир", разместивший соответствующую версию видеоролика.

Водитель погиб на месте (фото из открытых источников)

Разбитую "Ладу", которая зацепилась за угол одного из грузовых вагонов, увидели водители на железнодорожном перегоне в населенном пункте Черницк под Барнаулом. Грузовой эшелон быстро промчался мимо свидетелей аварии, двигаясь с большой скоростью. Остановку он совершил только в населенном пункте Новороманово, где находится железнодорожная станция Калманка.

Автомобиль, очевидно, тянулся вместе с товарняком не один десяток километров. Очевидцы аварии рассказали, покойного водителя нашли в машине изуродованным, без головы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России разбился насмерть известный автоблогер. 20 ноября, в Москве произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись три транспортных средства (BMW M4 Competition, Mercedes и Volvo). Как пишет СМИ, черным BMW управлял известный автоблогер, по имени Саид Губденский, а на пассажирском сиденье находился президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Издание отмечает, что в момент инцидента дорожное покрытие было мокрым из-за дождя, прошедшего накануне. В результате происшествия Губденский скончался на месте от полученных травм. Его пассажира госпитализировали прибывшие на место событий медики, однако его жизнь спасти не удалось. Мужчина скончался в стенах больницы. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.





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