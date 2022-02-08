Погода влияет на планы наступления России: военные аналитики выдвинули теорию, почему Кремль не атакует

Даже в 21 веке на войну влияет погода – это может стать фактором любого наступления России на Украину. Об этом сообщает CNN.

Теплая зима - фото из открытых источников

Военные аналитики обсуждают, может ли продолжение мягкой зимы повлиять на планы наступления. Кремль неоднократно отрицал, что намерен атаковать Украину, но более 100 000 российских военных собрано у границ Украины вместе с тяжелым вооружением, танками и баллистическими ракетами.

Видео в социальных сетях из нескольких районов, где дислоцируются российские войска, некоторые из них опубликованы самими солдатами, показывают мягкую и затопленную землю и грязь.

Данные программы Copernicus, программы наблюдения за Землей ЕС, показывают, что в январе большая часть Восточной Европы подверглась температуре значительно выше среднего. Температура в Украине на 1-3 градуса Цельсия выше средней за последние 30 лет, что стало одним из многих изменений, которые климатический кризис принес этому региону.

Коперник также отмечает, что в январе "восточная Европа была преимущественно влажной, чем в среднем", а почва в Украине была более влажной, чем обычно. Сочетание означает меньше инея и больше грязи.

Это не удивительно Светлане Краковской, заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института в Киеве.

"То, что мы видим на долгосрочной траектории — это меньшее количество дней со снежным покровом, а также морозные ночи. Мы, безусловно, видим гораздо сильнее потепления, чем в среднем по всему миру", — сказала она CNN.

Оценка США в том, что российское вторжение будет легче, если температура упадет.

"[Президенту России Владимиру Путину] придется немного подождать, пока земля не замерзнет, чтобы он мог пересечь границу", — сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в прошлом месяце.

На брифинге в Пентагоне в конце января председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что, когда в Украине замерзает "высокий уровень грунтовых вод", "это создает оптимальные условия для езды по бездорожью и для маневров колесных транспортных средств".

Американские официальные лица заявили, что Путин понимает, что ему следует ждать до конца марта.

Но Дара Массикот, старший исследователь по вопросам политики в корпорации RAND, говорит, что "хотя мерзлая земля была бы "приятной" для российских войск, она не является определяющим фактором. Важно иметь в виду, что есть высокоточные ракеты и авиаудары, и на них этот фактор не влияет".

В последнее десятилетие российские войска значительно улучшились, говорит Массикот. Военно-воздушные силы приобрели лучшие цели и связи, а многие летчики получили боевой опыт в Сирии.

"Российские военные тренируются круглый год, поэтому имеют опыт работы с разными погодными условиями", – отмечает Массикот.

Российским танкам – сотни из которых сейчас находятся в пределах досягаемости от границы Украины – мягкая почва не сильно мешает, хотя они, вероятно, скорее продвинутся по замерзшей почве.

Низкая облачность препятствует воздушным операциям, а также спутниковой разведке, и может притупить значительное преимущество России в воздухе.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия начала масштабные военные учения, несмотря на заявление не проводить маневры.

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